МВД Абхазии раскрыло детали инцидента в Адзюбже

Правоохранительные органы проводили в селе Адзюбжа спецоперацию по задержанию разыскиваемого преступника, который, по имеющейся информации скрывался, в доме семьи Чанба.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии с привлечением специального отряда быстрого реагирования разыскивали в доме семьи Чанба в селе Адзюбжа Ешсоуа Чанба, 1989 года рождения, сообщается на сайте ведомства.

Ешсоу Чанба, уроженец села Адзюжба, был объявлен в розыск в июне этого года по обвинению в незаконном культивировании наркосодержащих растений – более 170 корней конопли и порядка 19000 растений мака, которые были изъяты сотрудниками милиции на его участке в селе.

Мужчину также подозревают в причастности к вооруженному нападению на гражданина России, прибывшего в Абхазию, чтобы приобрести цитрусовые культуры. Нападение произошло 1 декабра в селе Адзюбжа, потерпевший получил огнестрельные ранения тяжелой степени, похищены денежные средства в размере 500 000 рублей.

По оперативной информации, Ешсоу Чанба укрывался в доме Нины Атясовой, который расположен в непосредственной близости от его жилища.

Как отмечает пресс-служба МВД, спецоперация проводилась в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, однако преступник не был найден и операция была прекращена.

Повреждения, нанесенные жилищу Атясовой в ходе операции, будут устранены в короткие сроки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом в случае, если проверка прокуратуры установит нарушение закона со стороны сотрудников МВД, осуществлявших спецоперацию, последние понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

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