КБФ "Ашана" подвел итоги деятельности за 2020 год

Подопечные фонда "Ашана" - тяжелобольные дети Абхазии, им проводятся сложнейшие операции, многие проходят курсы реабилитации и диагностики в Абхазии, России и Армении.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2020 год на ежегодном открытом отчетном собрании Фонда, которое состоялось в понедельник 28 декабря.

КБФ "Ашана" выполнил свой годовой план и собрал более семи миллионов рублей на лечение детей, рассказала руководитель "Ашана" Мактина Джинджолия.

"С января по ноябрь этого года мы собрали более семи миллионов рублей и оказали помощь 52 тяжелобольным подопечным фонда, которые прошли 69 курсов лечения в лучших клиниках России", - сказала Джинджолия.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, фонд не отстал от предыдущих лет по сбору средств, но из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, снизилось количество благотворительных акций, аукционов и концертов. В этом году их было всего восемь, четыре мероприятия прошли в онлайн-режиме.

Итак, в ходе акции "Спасем жизнь вместе" с января по ноябрь 2020 года на расчетные счета фонда на лечение детей поступило 7 270 492 рубля.

Из них:

От юридических лиц – 764 382 рубля;

От физических лиц – 4 446 147 рублей;

От ящиков для сбора пожертвований ("Копилка Добра") – 454 227 рублей;

От СМС сообщений – 862 954 рубля;

Возвраты от неиспользованных средств на лечение – 742 782 рубля.

На ведение административно-хозяйственной деятельности – 2 620 553 рубля.

В мобильном приложении для благотворительности "TOOBA" закрыто 18 сборов на общую сумму 3 187 323 рубля.

Сотрудники Фонда "Ашана" включились в борьбу с COVID-19 в Абхазии, наряду с волонтерами они приняли более 200 звонков по горячей линии. Причем большая часть вопросов не касалась коронавирусной инфекции: люди просили о лекарственной и продуктовой помощи. На оказание гуманитарной помощи фондом затратил 500 000 рублей.

За все время гуманитарной акции продуктовая помощь была оказана 127 семьям (многим из них неоднократно), среди которых семьи подопечных фонда, а также одинокие пожилые люди, матери и отцы-одиночки, многодетные малообеспеченные семьи.

Фонд проводил ежегодные благотворительные акции с целью сбора денежных средств для оказания помощи подопечным, принимал участие в конференциях и круглых столах.

В Международный день защиты детей Благотворительный фонд "Ашана" при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) поздравил детей - подопечных Фонда - с этим праздником.

В августе был запущен онлайн–аукцион "Искусство ради жизни". Из 10 представленных лотов, семь были разыграны, что позволило выручить средства в размере 97 000 рублей, которые пошли на лечение детей.

В октябре в Абхазском стрелковом клубе прошел открытый заочный мини-матч в поддержку фонда. В ходе четырехдневного благотворительного мини-матча было собрано 52 000 рублей.

В уходящем году на площадке КБФ "Ашана" возобновились бесплатные консультации бакалавра, магистра психологии, клинического психолога Григорьева Михаила Викторовича.

Появились новые возможности оказания помощи детям: пользователи сотовой компании "А-мобаил" могут помочь подопечным фонда с помощью приложения "Кошелек". А у абонентов "Аквафон" появилась еще одна возможность перечисления денежных средств со своего лицевого счета на счета благотворительных организаций с помощью опции "ДОБРО".

Как и раньше, в первые дни зимы КБФ "Ашана" запустил акцию "Стань Дедом Морозом". На призыв к участию в акции откликнулись десятки людей, приняли участие в акции и крупные организации. Подарки были собраны за три недели, а за несколько дней до Нового года Дед Мороз и Снегурочка развезли все подарки по адресам.

В фонде отмечают усиление работы в направлении объединения усилий благотворительных, государственных, республиканских и коммерческих организаций, которая дает возможность оказывать всестороннюю помощь.

"Эти достижения на фоне развития движения волонтерства говорят о том, что благотворительность в Абхазии выходит на новый доверительный и действенный уровень. А мы будем и дальше развиваться в благотворительном направлении и расширять территории благотворительности", - заверили в КБФ "Ашана".

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" - некоммерческая благотворительная организация, осуществляет свою деятельность по сбору средств на лечение тяжелобольных детей Абхазии с 2008 года.