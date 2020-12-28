Мечты сбываются: "Ашана" вручила новогодние подарки своим подопечным

Ежегодная акция культурно-благотворительного фонда "Ашана" "Стань Дедом Морозом" прошла в понедельник 28 декабря. В этом году акция охватила 60 подопечных фонда, все они получили свои заветные подарки.

Корреспондент Sputnik направилась вместе с сотрудниками фонда, Дедом Морозом и Снегурочкой вручать подарки детям. О том, что загадали подопечные фонда и как они встретили сказочных персонажей, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Куда приводят мечты

Девятилетняя Николь Джинджолия встретила своих волшебников в красивом белом платье, изящно спускаясь по лестнице она с улыбкой подошла к ним. В письме Деду Морозу она указала, что хочет попугая и кресло-мешок, ее желания сбылись, да еще и с доставкой на дом.

© Sputnik / Илана Миквабия Мечты сбываются: "Ашана" вручила подарки своим подопечным

Снегурочкой в этом году стала член попечительского совета Ада Адлейба, а Дедом Морозом выступил ее супруг Астамур. Они вручили Николь ее заветные подарки, получив от нее ответный подарок - стихотворение собственного сочинения.

По словам бабушки Николь, девочка очень любит петь, рисовать и танцевать. У Николь редкое генетическое заболевание – муковисцидоз, которое влияет на дыхательную и пищеварительную системы. Благодаря помощи фонда "Ашана" Николь пять раз ездила на лечение в Израиль.

После вручения подарков девочка пригласила всех посмотреть на ее елку, где присела на свою "обновочку" – кресло-мешок, сидеть понравилось, кресло оказалось мягким. Ника рассказала, что учится в четвертом классе, любимое ее занятие – писать стихи. Снегурочка на прощание потанцевала с Николь и направилась дальше дарить подарки, пообещав Нике приехать к ней в следующем году, если девочка будет себя хорошо вести.

© Sputnik / Илана Миквабия Мечты сбываются: "Ашана" вручила подарки своим подопечным

Шестилетняя Диана встретила нас радостными криками, что пришел Дед Мороз, хоть и побежала мимо него к своей маме, постеснялась подходить сразу. Потом, все же преодолев стеснение, подошла к Деду Морозу и начала ему на ушко рассказывать стихотворение, а затем рассказала стих и Снегурочке. Загадала Диана на новый год швейную машинку и куклу. По словам мамы девочки Ирины, шитьем ее дочь увлекается давно, с того момента, как втайне экспериментировала над вещами мамы, мастеря из них наряды куклам. Еще одно любимое занятие Дианы – плетение кос, заплетает она их в основном на волосах мамы.

Мечты сбываются: "Ашана" вручила подарки своим подопечным © Sputnik / Илана Миквабия

Поздравления с Новым годом подопечных фонда "Ашана" © Sputnik / Илана Миквабия

Поздравления с Новым годом подопечных фонда "Ашана" © Sputnik / Илана Миквабия 1 / 3 © Sputnik / Илана Миквабия Мечты сбываются: "Ашана" вручила подарки своим подопечным

Диана очень активный и общительный ребенок, свой праздник она решила разделить с соседскими ребятами и позвала их в хоровод.

Руководитель КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что в этом году в акции "Стань Дедом Морозом" приняли участие 60 подопечных фонда.

"В этом году, как и в предыдущие годы, все желания детей выполнены. Наши граждане, как и каждый год, активно принимали участие, некоторые сами приносили в офис подарки, другие ездили по семьям подопечных и лично вручали, а кто-то просто переводил деньги, чтобы сотрудники фонда сами приобретали подарки", - рассказала Мактина.

По ее словам, несмотря на пандемию, подарки были куплены заранее, и акция в этом году прошла успешно. Сбор средств на подарки проходил с 1 декабря, 60 подопечных фонда до 13 лет приняли участие в акции, и все их желания, благодаря неравнодушным людям, сбылись.