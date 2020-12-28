Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать поле повышенного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юго-запада.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Во вторник 29 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать поле повышенного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юго-запада.

Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +1 до +6°С, днем от +10 до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.