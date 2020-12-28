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Более ста новых случаев COVID-19 выявили в Абхазии, три пациента скончались

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1065)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 8563. Выздоровели 6746 человек, летальных исходов 111.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. За последние два дня в Гудаутском госпитале скончались три пациента с COVID-19, сообщает в понедельник 28 декабря Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Женщина 1954 года рождения была доставлена в медучреждение 23 декабря с диагнозом "новая коронавирусная инфекция тяжелой формы". Несмотря на проводимое лечение пациентка умерла ночью 26 декабря.

Мужчина 69 лет поступил в больницу 8 декабря, ему был подтвержден диагноз "коронавирус", и, несмотря на проводимую терапию, пациент скончался утром 26 декабря.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Мужчина 1946 года рождения был доставлен в Гудаутскй ковидный госпиталь 27 декабря, но несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день, клинический диагноз "новая коронавирусная инфекция ".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 90 человек, у 82 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 31, в Ткуарчалской - 15, в Гагрской - 46 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1065)

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