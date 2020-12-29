Утепляются к зиме: как Сухумский питомник обезьян подготовился к холодам

В Абхазии наступила зима, и, как правило, частые перебои с электричеством не заставили себя ждать. Страдают в эту пору не только люди, но и обезьяны из Сухумского питомника.

О том, как спасают приматов от холода, как пандемия повлияла на питомник, о его главной проблеме и о знаменитых обезьянах читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Заболевают, как дети

Готовится Сухумский питомник обезьян к зиме еще с начала ноября, ведь есть такие обезьяны, которые очень сложно переносят холода.

© Sputnik / Томас Тхайцук Макак-резус Сухумского питомника обезьян

Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая рассказала, что обезьяны, как и дети, сразу же заболевают из-за холодов. Особо ценных обезьян - капуцинов, лапундеров, японских макак и зеленых мартышек с наступлением зимы переводят в более закрытые клетки, которые отапливают в первую очередь, так как эти обезьяны больше всех чувствительны к холодам.

У остальных приматов в вольерах есть небольшая закрытая и отапливаемая пристройка сзади, куда они могут в любой момент зайти и погреться. По словам Салакая, шестое и седьмое поколение приматов, которые родились в Абхазии, уже приспособились к климатическим условиям и легче переносят зиму.

Особого питания у обезьян в зимнее время нет, круглый год им дается специальный сухой корм, яйца, рис, но если совсем уж холодно, в их меню появляется горячая каша.

Как повлияла пандемия

Альдона Салакая рассказала, что 2020 год выдался сложным и очень ударил по бюджету. Всего в питомнике сейчас более 600 приматов, из-за кризиса пришлось сократить их питание. По словам заведующей музеем, питомник не работал несколько месяцев, а основной его доход – туристы.

Из-за пандемии были приостановлены и все проекты института, финансируемые Москвой, ведь НИИЭПиТ сотрудничает с Российским исследовательским институтом имени Гамалеи, совместно апробирует вакцину от коклюша.

"Мы бюджетная организация, но в связи с экономическим кризисом бывают задержки, и сегодня финансирования недостаточно для того, чтобы, как в былые времена, мы могли уверенно пройти эту зиму", - поделилась Салакая.

Рассказала Салакая и о том, что главная проблема питомника - это то, что экскурсоводы не привозят туристов, оправдывая это плохой дорогой.

"Ведь наш институт - один из брендов республики, один из старейших туристических объектов, и я не понимаю, как можно проехать мимо него и не посетить", - поделилась Салакая своими переживаниями.

Обезьяны с характером

У многих обезьян питомника есть имена, дают их в основном сотрудники, которые чистят клетки и кормят. В 2019 году питомник потерял павиана гамадрила по имени Профессор, его внезапная смерть огорчила всех сотрудников, ему было больше 30 лет, он был послевоенным символом, и весьма "колоритным". К нему и павиану анубису по имени Африканыч каждый год приезжали семьями, они были самыми популярными приматами в питомнике.

Сухумский питомник обезьян - известный туристический объект в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Питомник Обезьян © Sputnik / Томас Тхайцук

Питомник Обезьян © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский питомник обезьян - известный туристический объект в Абхазии

Сейчас один из знаменитых - павиан гамадрил по имени Красавчик, а есть сотрудница, которая дала ему свое особое имя – Хакан, она частенько несет ему гостинцы из дома.

"Приматы, они, как люди, со своим характером и со своими капризами", - сказала Салакая.

Лапундели отличаются по своему виду и характеру, они уравновешенные, спокойные. Макак-резусов Салакая шутя сравнила с местным населением Абхазии – крикливые, шумные, "такие, как мы". Есть и воришки, благодаря которым за сезон собирается ведро солнцезащитных очков.

Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия рассказал об истории памятника обезьяне, который стоит на территории питомника. Посвящен он был гамадрилу по имени Мюрэй, у которого было 326 детей от многих самок, он был главой большого рода. Мюрэй был долгожителем, прожил он 36 лет, что для павиана гамадрила достаточно много. Сам памятник лепили с натуры и открыли его в 1977 году.