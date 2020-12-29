Часть Гудауты на три часа останется без света

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Часть города Гудатуа останется без подачи электричества во вторник 29 декабря из-за ремонтных работ на подстанции "Гудаута-110", сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что электричества не будет с 10.00 до 13.00. Без света останутся центральная и западная части города и часть села Лыхны - район Бамбора.

Ветхость оборудования и многократный перегруз системы - основные проблемы энергетики в Абхазии.

Из-за больших перегрузок, связанных как с естественными нагрузками из-за сезонного похолодания, так и, в большей степени, с деятельностью по добыче криптовалют, с 15 ноября в Абхазии был введен график веерных отключений электричества. С 11 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России.