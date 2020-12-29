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Часть Гудауты на три часа останется без света

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (280)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201229/1031538622/Chast-Gudauty-na-tri-chasa-ostanetsya-bez-sveta.html

Энергетическая система Абхазии испытывает острые проблемы, одна из которых - ветхость оборудования.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Часть города Гудатуа останется без подачи электричества во вторник 29 декабря из-за ремонтных работ на подстанции "Гудаута-110", сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что электричества не будет с 10.00 до 13.00. Без света останутся центральная и западная части города и часть села Лыхны - район Бамбора.

Ветхость оборудования и многократный перегруз системы - основные проблемы энергетики в Абхазии.

Из-за больших перегрузок, связанных как с естественными нагрузками из-за сезонного похолодания, так и, в большей степени, с деятельностью по добыче криптовалют, с 15 ноября в Абхазии был введен график веерных отключений электричества. С 11 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (280)

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