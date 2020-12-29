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Мэр Сухума к Новому году окажет материальную помощь нуждающимся

© Foto / официальный сайт администрации города Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На выплату единовременной материальной помощи выделено более одного миллиона рублей.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи отдельной категории граждан, сообщается на сайте столичной администрации.

В преддверии Нового года пособия по 5560 рублей получат многодетные семьи (имеющие пять и более детей), круглые сироты, инвалиды с детства до шестнадцати лет, а также инвалиды-колясочники.

Управлению социального обеспечения администрации города Сухум поручено осуществить выплату единовременной материальной помощи в сумме 1 050 840 рублей для зачисления 189 получателям пособия из расчета по 5560 рублей на каждого с учетом обязательных налоговых платежей.

 


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