Заседание Сухумского городского Собрания, на котором утвердили бюджет столицы на 2021 год, состоялось в среду 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание утвердило бюджет столицы на 2021 год.

Проект бюджета представил замглавы Сухума Леон Кварчия. Сам руководитель столичной администрации Беслан Эшба не смог присутствовать на заседании из-за подозрения на коронавирус.

По словам Леона Кварчия, расходная часть бюджета Сухума в 2021 году планируется в размере более одного миллиарда 182 миллионов рублей.

Доходная часть - более одного миллиарда 147 миллионов рублей. Межбюджетный трансферт из республиканского бюджета - в сумме 35 миллионов рублей.

На функционирование органов исполнительной власти предусмотрено более 53,5 миллиона рублей, на обслуживание органов местного самоуправления - более восьми с половиной миллионов рублей. В целом по статье "общегосударственные вопросы" предусмотрено более 98 миллионов рублей.

На образование планируют выделить 479 миллионов рублей, на здравоохранение - более 183,5 миллиона рублей, на культуру и искусство - более 11,5 миллиона рублей, на физическую культуру и спорт - почти 40,5 миллиона рублей, на социальную политику более 32 миллионов рублей. В бюджете на 2021 год более 265 миллионов рублей предусмотрено на жилищно-коммунальное хозяйство.

После подробного отчета замглавы администрации Сухума депутаты Сухумского Горсобрания единогласно проголосовали за принятие проекта бюджета на 2021 год.