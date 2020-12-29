В режиме Нового года: как будут работать МЧС, МВД и "Черноморэнерго" в праздники

Меры по усилению режима работы в МВД и МЧС республики направлены на обеспечение общественного порядка, безопасности населения и предотвращение чрезвычайных инцидентов в праздничные дни.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство внутренних дел и Министерство по чрезвычайным ситуациям перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздничные дни, об этом сообщили Sputnik пресс-службы ведомств.

"Приказом министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав центрального аппарата МВД, линейного управления внутренних дел на транспорте МВД, городских управлений и районных отделов внутренних дел с 30 декабря текущего года по 11 января 2021 года включительно переводится на усиленный режим несения службы", - пишет пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, эти меры приняты в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а также предупреждения возможных противоправных действий на территории страны в праздничные дни.

Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" в новогоднюю ночь будет работать в штатном режиме.

"Все, кто задействован в этот день в сменах, будут работать в обычном режиме. Все аварийные службы также будут "на старте". Все как обычно", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния подписал приказ, согласно которому 31 декабря и 1 января к боевым расчетам ведомства присоединятся резервные пожарные и спасательные техники и усилят боевые караулы из числа офицерского состава, свободного от дежурства.

"Принять дополнительные меры по профилактике пожаров, усилить надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций", - говорится в одном из пунктов приказа Квициния.

Ответственность за исполнение этих приказов возложена на руководителей подразделений МЧС Абхазии.

Ранее Квициния на встрече с подчиненными напомнил им о необходимости строгого соблюдения всех мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса во избежание распространения этого заболевания среди пожарных и спасателей.

Он также отменил все предновогодние мероприятия, в том числе проведение традиционного предновогоднего банкета.