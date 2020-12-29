Уголовное дело о сбыте крупнейшей партии наркотиков в Абхазии направлено в суд

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Следственное управление МВД Абхазии завершило расследование и направило в Гагрский районный суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении участников организованной преступной группы, сбывавшей наркотики в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Двое граждан России, жители города Ростов-на-Дону, Артур Никитин и Роман Сачко обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 224 уголовного кодекса Абхазии (незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере).

Крупнейшую партию наркотического вещества "метадон" общим весом почти в 350 граммов и средней стоимостью на черном рынке до 14 миллионов рублей, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД изъяли в сентябре этого года. Отмечается, что Артур Никитин и Роман Сачко распространяли наркотики путем тайных закладок, которые делали сразу в нескольких районах республики. Сами подозреваемые расположились в городе Новый Афоне, где сняли номер в гостинице. По приезде в Абхазию они приобрели автомобиль, на котором и перемещались по республике.

Следствием установлено, что организатором преступной группы был Артур Никитин, который вступил в сговор с Романом Сачко и нанял последнего в качестве водителя. Излюбленным местом тайных закладок ростовчан были дворы возле школ, заброшенные здания вблизи футбольных полей, фонарные столбы.

Расследование уголовного дела к настоящему времени окончено. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Артур Никитин от дачи показаний отказался и, несмотря на очевидность фактов, свою вину не признает. Роман Сачко напротив, не только рассказал все детали преступного умысла их организованной группы, но и поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления.

Санкция предъявленной Роману Сачко статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет лишения свободы. Артуру Никитину грозит более серьезное наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы, так как он не только совершал преступление, но и, по версии следствия, был организатором преступной группы.