Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать поле повышенного атмосферного давления и вынос тепла с юго-запада.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В среду 30 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать поле повышенного атмосферного давления и вынос тепла с юго-запада.

Атмосферное давление – 764 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный – 2-5 метров в секунду в порывах до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +10°С до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.