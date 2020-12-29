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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (561)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать поле повышенного атмосферного давления и вынос тепла с юго-запада.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В среду 30 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать поле повышенного атмосферного давления и вынос тепла с юго-запада.

Атмосферное давление – 764 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться. 

Ветер слабый и умеренный – 2-5 метров в секунду в порывах до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +10°С до +15°С.

Температура морской воды  +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (561)

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