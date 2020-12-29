Медперсонал и пациенты COVID-блока Очамчырской больницы вместе нарядили елку

За время эпидемии в Абхазии выявлено свыше 8,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Специальные отделения для стационарного лечения пациентов с COVID открыты при районных больницах.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Медперсонал Очамчырской районной больницы вместе с COVID-пациентами инфекционного отделения нарядили новогоднюю елку в комнате отдыха.

"Настроение сегодня хорошее, потому что все наши пациенты выглядят лучше и идут на поправку. И мы рады, наверное, больше чем они сами", - написала главврач больницы Мадона Кишмария на своей странице в Инстаграм.

Она отмечает, что заболевшие чувствуют невероятный страх и нуждаются в утешении, поэтому медработники стараются сделать все, чтобы они преодолели трудности и поверили в выздоровление.

По данным на 29 декабря, в инфекционном отделении Очамчырской ЦРБ находятся 32 пациента с подтвержденным COVID-19. С 1 октября - со дня открытия ковидного спецблока здесь - на стационарном лечении было более 230 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.