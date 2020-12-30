Без вишенки и торта: абхазские десерты на Новый год

Новый год – один из самых ожидаемых и вкусных праздников календаря. Поэтому блюда на новогодний стол должны быть интересными, вкусными и, конечно, традиционными.

На новогоднем столе всегда изобилие национальных блюд: мамалыга, араших, ачапа, курятина по-абхазски, ачашв, а также свежие фрукты и овощи. Но вместе с тем ни один праздник, а тем более Новый год, не обходится без сладкого. Sputnik Абхазия предлагает десерты абхазской кухни.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Амгял с медом

Ингредиенты:

Ахарцвы – 1 литр

Мука (пшеничная, кукурузная и манная крупа вместе) – 1 кг

Первый сыр – 200 г

Сливочное масло - 200 г

Соль – 1 чайная ложка

Сахар – 100 г

Мед – 150 г

Чабер (ацибра) - по вкусу

Ванилин - по вкусу

Сода – 1 чайная ложка

Рецепт:

Растопить сливочное масло, добавить туда соль, сахар, ванилин, мед и чабер, затем ахарцвы с содой. Насыпать туда муку и хорошо размешать. Тесто должно получиться жидкое.

Половину полученной массы налить в противень, насыпать часть сыра. Долить оставшееся тесто сверху и снова посыпать сыром, затем отправить в духовку. Украсить сладкий амгял можно семечками, плодами тмина, которые придают десерту необычный вкус.

© Sputnik / Илона Хварцкия Праздник урожая на поляне Лыхнашта

Тыква по-абхазски

Ингредиенты:

Тыква – один килограмм

Вода – один стакан

Рецепт:

Куски нарезанной тыквы очистить от волокон и семян, уложить в кастрюлю, залить холодной водой (на один килограмм – один-полтора стакана воды) и варить на медленном огне. За несколько минут до готовности слегка посолить. К вареной тыкве, холодной или горячей, подаются аджика, мед, ядра грецкого ореха или фундука. Употребляют тыкву в вареном, печеном, жареном или тушеном виде.

Многолетняя практика показывает, что до десерта за новогодним столом продержаться могут не все, но если вы или ваши гости из сладкоежек, этот пункт программы нельзя обойти стороной.

В пост придется отказаться от различных сливочных, молочных и яичных десертов, забыть о бисквитах со взбитыми сливками и песочных пирожных с масляным кремом, разнообразных пудингах и безе, пломбире и парфе. В абхазкой кухне есть знаменитое сладкие блюда из продуктов растительного происхождения, которые могут украсить новогодний стол и придать ему особенную прелесть.

Аджинджыхуа

Ингредиенты:

Виноградное сусло — 3 литра

Кукурузная мука — 1 кг

Очищенные грецкие орехи — по потребности

Сахар — по вкусу

Рецепт:

Если в виноградном сусле недостаточно естественной сладости, то в процессе варки по вкусу можно добавить сахар. Затем в вываренный сок, непрерывно размешивая, малыми порциями всыпать просеянную кукурузную муку мелкого помола и варить еще 5-7 минут до образования киселеобразной массы (акалмышь). Ядра грецкого ореха, предварительно разделенные на 4 дольки, нанизать на нити длиной в 40-60 сантиметров. Готовые ореховые низки погружать в теплую желейную массу 4-5 раз, затем готовые аджинджухуа подвесить на перекладине и в течение 5-6 дней сушить на солнце.

Высушенный аджинджихуа хранить в сухом прохладном месте, обернув в марлю. Подается к столу на десерт. Оставшуюся желейную массу (акалмыщ) разлить по тарелкам и подать на стол в холодном виде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акалмыщ

Акалмыщ

Ингредиенты:

Виноградное сусло – три литра

Кукурузная мука – один килограмм

Сахар – по вкусу

Рецепт:

Виноградное сусло влить в котел и на слабом огне, периодически снимая пенку, довести до кипения. Если в виноградном сусле недостаточно естественной сладости, то в процессе варки по вкусу можно добавить сахар. Затем в вываренный сок, непрерывно размешивая, малыми порциями всыпать просеянную кукурузную муку мелкого помола и варить еще пять-семь минут до образования киселеобразной массы (акалмыщ). Акалмыщ разлить по формочкам и подавать на стол в холодном виде. Можно десерт украсить грецкими орехами.

Пастила по-абхазски (алахарюа)

Ингредиенты:

Инжир - 1 кг

Сахар - 300 г

Вода - 1 стакан

Рецепт:

Налить воду в алюминиевую кастрюлю, поставить на огонь, добавить сахар и хорошо перемешать. Зрелые плоды инжира очистить от кожицы, положить в глубокую тарелку и тщательно размять, чтобы не было крупных кусков. После того как закипит сироп, положить туда размятый инжир. Сделать огонь меньше и варить пастилу в течение часа, периодически помешивая. Ровным слоем выкладываем полученную массу на деревянную доску или фанеру. Доску выносим на солнце и высушиваем. Готовую пастилу аккуратно поддеваем длинным ножом и сворачиваем пастилу трубочкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны

Ачма

Ингредиенты:

4 яйца

0,5 ст. молока

0,5 ст. теплой воды

1 ч.л. соли

4 ст. пшеничной муки

сулугун - 100 г

первый сыр - 300 г

сливочное масло - 100-150 г

Рецепт:

Взбить яйца, смешать с теплым молоком и водой, посолить и вымесить тесто. Накрыть тесто полотенцем и дать ему постоять 20 минут.

Скатать тесто в колбасу и разделить на девять частей: семь кусков должны быть одинаковыми по размеру, а два – побольше, они для верха и низа ачмы. Кусочки теста скатать в шарики и потом – тонко раскатать каждый шарик. Размер семи основных листов теста, которые будут для внутренней части ачмы, должен быть чуть больше формы для запекания, чтобы листы теста можно было немного присборить. Два самых больших листа – для верха и низа – раскатать так же тонко.

Обильно смазать форму для запекания сливочным маслом. Первый большой пласт для низа выложить в форму для запекания и помазать сверху растопленным маслом. А семь одинаковых пластов – бланшировать. После охладить пласты теста, слегка отряхнуть от лишней воды и слоями выложить в форму для запекания. После каждого слоя тесто нужно смазывать жидким маслом и посыпать натертым подсоленным сыром. Затем ачму укрыть большим листом теста и отправить в духовку. Выпекать ачму в заранее нагретой духовке при температуре 180°С до подрумянивания.

Ахарцвы

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Закваска – 2 столовых ложки

Рецепт:

Молоко вскипятить и охладить до 50°С, затем добавить туда закваску и перемешать. Накрыть емкость с ахарцвы крышкой, укутать и оставить заквашиваться на четыре-пять часов. После убрать ахарцвы на восемь часов в холодильник. Если ахарцвы дошел до состояния желе, значит он готов.