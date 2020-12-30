Два пациента Гудаутского госпиталя скончались, подтверждено 112 новых случаев COVID

За все время эпидемии в Абхазии выявлено 8675 случаев коронавируса. Выздоровели 6786 человек, скончались 113.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии протестировали 538 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском госпитале скончались два пациента.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Мужчина 1959 года рождения поступил в медучреждение 28 декабря в тяжелом состоянии здоровья. Несмотря на оказанную экстренную помощь, пациент скончался в тот же день. У него была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Мужчина 64 лет поступил в госпиталь 17 декабря, с диагнозом "полисегментарная пневмония тяжелого течения". Отмечается, что пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это скончался 28 декабря. Диагноз "COVID-19" у него был также подтвержден.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 96 человек, у 85 из них COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 29, в Ткуарчалской - 15, в Гагрской - 45 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.