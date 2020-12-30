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Проект бюджета Абхазии на 2021 год не прошел во втором чтении

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201230/1031548165/Proekt-byudzheta-Abkhazii-na-2021-god-ne-proshel-vo-vtorom-chtenii.html

Проект главного финансового документа страны на 2021 год передан для доработки комитету Парламента по бюджету.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии не приняли во втором чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год", сообщает корреспондент Sputnik.

Согласно проекту, общий общем государственного бюджета по доходам в 2021 году составляет 10 589 866,7 тысяч рублей, по расходам - 10 713 043,4 тысяч рублей. Дефицит госбюджета составил бы 123 176,7 тысяч рублей.

В отклоненном документе общий объем республиканского бюджета в 2021 году установлен в размере 8 502 030,1 тысяч рублей, финансовая помощь от России в целях социально-экономического развития составляет 3 949 877,5 тысяч рублей и в целях реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы - 1 350 000,0 тысяч рублей.

Объем расходов республиканского бюджета составляет в 2021 году 8 625 206,8 тысяч рублей, размер дефицита - 123 176,7 тысяч рублей.

Комитету Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено доработать проект закона о бюджете с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парламента.

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