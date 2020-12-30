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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (562)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +17°С.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В четверг 31 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.      

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (562)

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