Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 декабря

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В четверг 31 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.