Парламент Абхазии принял закон "Об оружии"

Закон Республики Абхазия "Об оружии" был принят в первом чтении еще 2 марта 2017 года.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли в окончательном чтении закон республики "Об оружии".

Проект представил депутат Илья Гуния. Он отметил, что нормы закона будут определять правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного нарезного, гладкоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия. В документе даются основные понятия и определения.

Закон разделяет оружие в зависимости от целей использования на гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина не более 17 патронов. При этом гражданину Абхазии, не являющемуся резервистом действующего резерва ВС, запрещается владение автоматом, автоматической винтовкой, пулеметом и иным боевым ручным стрелковым оружием.

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лица госорганов и работниками юридических лиц, которым законодательством разрешено хранение, ношение и применение служебного оружия для исполнения возложенных на них законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан.

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое на вооружение Минобороны Абхазии, МВД, СГБ, Госслужбой охраны, специальных формирований.

Приобрести гражданское оружие могут граждане Абхазии, которым исполнилось 18 лет, при условии их дееспособности. Даже при достижении совершеннолетнего возраста запрещено приобретать:

Пистолеты и револьверы

Нарезное и гладкоствольное оружие

Холодное клинковое оружие, за исключением шашки, кинжала и охотничьего ножа как элемента национальной одежды.

Если гражданину Абхазии исполнился 21 год, он имеет право на приобретение огнестрельного длинноствольного оружия или огнестрельного комбинированного оружия.

Правом на приобретение пистолетов и револьверов обладают граждане Абхазии по достижении 27 лет.

Запрещается приобретение гражданского оружия лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными.

Согласно проекту закона, он должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, однако по решению депутатов, он станет действительным с 1 марта 2021 года.