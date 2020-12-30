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Администрация Сухума выделила финпомощь ветеранам войны народа Абхазии

© Foto / Facebook/Реабилитация зависимых
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201230/1031549657/Administratsiya-Sukhuma-vydelila-finpomosch-veteranam-voyny-naroda-Abkhazii.html

Денежные средства выделены из резервного фонда главы администрации Сухума.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба выделил финансовую помощь 14 ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, сообщается на сайте администрации.

Для этих целей Управлению финансов столицы поручено перечислить 140 тысяч рублей Республиканской Ассоциации инвалидов войны "Апсны".

Ветераны, которым была предоставлена финпомощь, постоянно находятся на лечении в Республиканском реабилитационном центре (КБРЦ) в Гагре.

В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на сегодняшний день зарегистрировано 2 895 человек. В 2014 году их было 1 400 человек.

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