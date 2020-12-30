У Александра Анкваб подтвердился коронавирус

Ранее сообщалось о подтверждение диагноза COVID-19 у президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у премьер-министра Абхазии Александра Анкваб. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Тестирование на коронавирус премьер-министр прошел 29 декабря, сегодня ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме.

Александр Анкваб с момента сдачи биоматериала для тестирования находится на самоизоляции. Самочувствие главы правительства нормальное, из симптомов - повышение температуры тела. Как отмечают медики, болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не потребуется.

О подтвержденном диагнозе коронавирус у главы государства Аслана Бжания стало известно 27 декабря.

Начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхас Чолокуа в интервью "Апсныпресс" 30 декабря отметил, что состояние здоровье президента удовлетворительное, он чувствует себя хорошо, получает необходимое лечение и продолжает работать дистанционно.