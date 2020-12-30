Поправить нельзя оставить: почему Парламент не принял проект бюджета на 2021 год

Последнее в 2020 году заседание сессии Парламента Абхазии состоялось в среду 30 декабря. Депутаты Народного Собрания обсудили проект республиканского бюджета и направили его на доработки.

На повестке у депутатов было 14 пунктов. Обсуждение законов и поправок в законодательство, как и ожидалось, оказалось длительным, заседание продлилось почти шесть часов.

Неактуальный проект бюджета

На последнем в 2020 году заседании депутаты коснулись таких тем, как НДС, закон об оружии, направления кредитной политики, деятельность Нацбанка, но дольше и жарче всего прошло обсуждение проекта "О республиканском бюджете на 2021 год".

Председатель Комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр представила коллегам проект поправок, которые, по мнению комитета, необходимо внести в бюджет 2021 года.

По словам Смыр, в проекте бюджета на 2021 год и даже в индикативном плане не представлены расшифровки расходов, государственные программы и не отражены реальные проблемы бюджета – ситуация с распространением коронавируса, поддержка предпринимателей, ситуация с энергетикой и проседание отраслей экономики. В сумме на реализацию Инвестпрограммы не отражены траты в районах, а индикативный план сделан по тем же параметрам, что и в 2020 году.

По мнению депутата, если в таком случае основа для расчета объема расходов не изменилась, то не должны были измениться и параметры доходной части бюджета.

"Что мы планируем в 2021 году? Почему не учитывается эпидемиологическая ситуация в республике или вы планируете, что 31 декабря все закончится? Почему не отражены последствия ковида или у нас не одна отрасль не проседает?", - задала вопрос Смыр.

Глава Комитета отметила, что в связи с существующими проблемами и кризисом исполнительная власть должна рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот различным отраслям экономики и составить антикризисный план, что и отразится на показателях бюджета.

Натали Смыр обратила внимание и на расходы на мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства, которые составили 100 000 000 рублей, что на 85 000 000 больше показателей 2020 года.

"При этом Минсельхоз разрабатывает прогнозы социально-экономического развития отраслей аграрно-промышленного комплекса на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Проект программы есть, но он не утвержден. Программа должна быть утверждена и только потом можно спускать эти деньги", - сказала она.

50 миллионов рублей в проекте бюджета предусматриваются на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Однако, в заключении Контрольной палаты указано, что не представлен конкретный перечень мероприятий, на которые будут направлены средства, отметила Смыр.

Также в рамках раздела "Строительство" выделено 100 миллионов рублей, но не указано, на что именно.

С учетом всех перечисленных причин, а также заключения Контрольной палаты о ненадежности показателей доходной части проекта бюджета, группа депутатов предложила внести изменения по доходам и расходам в бюджет 2021 года.

Во-первых, предлагается сократить на 50 миллионов рублей мероприятия по развитию сельского хозяйства и также уменьшить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса.

Во-вторых, с учетом индикативного плана на 2021 год было предложено:

увеличить показатели доходной части по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые в Абхазию на 70 миллионов рублей, что составит 911 миллионов рублей. Это на 35 миллионов рублей меньше суммы, которая планировалась в 2020 году,

предусмотреть таможенные сборы на уровне показателей 2020 года – на 11 миллионов рублей больше представленных,

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов республиканских унитарных предприятий увеличить на 4 миллиона рублей за счет поступлений от Рицинского национального парка и "Абхазтопа".

С учетом иных факторов, по словам Смыр, увеличение доходной части бюджета составить 141 миллионов рублей.

Эту сумму депутат предложила направить на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электричества Ачгуара, установление счетчиков электроэнергии, увеличение дотаций пенсионерам, которые не получают российскую пенсию.

Депутат Парламента Леонид Чамагуа отметил, что минимальная выплата пенсионерам, которые получают только абхазскую пенсию, составляет 1950 рублей. Он предложил добавить абхазским пенсионерам по 500 , 600 и 1000 рублей, в зависимости от категории, к которой они относятся. В результате таких мер, минимальная заработная плата повысится до 2100 рублей. С учетом того, что количество пенсионеров, которые получают исключительно абхазскую пенсию, в 2021 году составит 11 000 человек, то на эти меры государству нужно будет выделить 52 миллиона рублей.

"Я предлагаю позаботиться о малоимущих слоях населения, у которых крайне тяжелое положение. Прошу заложить в бюджет половину озвученной суммы. Исходя из того, что в первом полугодии будет мало денег, давайте заложим их во втором полугодии. Это мизерная сумма и не вспомнить эту категорию людей крайне стыдно", - добавил Чамагуа.

Натали Смыр предложила на остаток средств приобрести и необходимую технику для Республиканского наркологического диспансера, поддержать десять независимых СМИ республики, оказать помощь в содержании футбольной площадки на Новом районе в Сухуме, увеличить расходы по целевым программам по приобретению жилья, приобрести автомобиль для Дома престарелых и инвалидов, закупить трактор для Очамчырского района и три мусорные машины для Гагры.

"Таким образом, доходная часть бюджета составит 8 643 230 тысяч рублей, расходная – 8 766 423 тысяч рублей, а дефицит 123 193, 1 тысяч рублей", - объяснила она.

Нужны ли поправки

Поправки, предложенные депутатом Натали Смыр, вызвали бурные обсуждения. Точнее, одна поправка – выделение средств на ремонт электролинии Ачгуара.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган согласилась с коллегой в части необходимости ремонтных работ на электролинии, однако отметила, что изыскание средств на это вызывает определенные сложности.

"Техническая целесообразность ремонта существует именно во временной период с января по апрель. Учитывая ограниченность доходов в этот период, единовременно выплатить такую сумму на восстановительные работы будет сложно. Но мы в любом случае изыщем источник и будем решать этот вопрос, потому что в ином случае 2021 год может быть сложнее", - сказала она.

Депутат Батал Тапагуа поинтересовался, из каких именно источников государство намеренно искать средства на ремонт Ачгуара.

"Мы будем изыскивать источники в рамках Инвестиционной программы, придется лишить какое-то направление этих средств и перенаправить их на ремонт. Если такого количества средств из Инвестпрограммы не получится добыть, то часть будет взята из бюджета", - ответила Озган.

На эту реплику депутат Дмитрий Ардзинба напомнил, что финансирование Инвестиционной программы обычно происходит в мае, а ремонт целесообразен с января по март-апрель. Однако министр экономики отметила, что в 2021 году финансирование начнется намного раньше, так как Министерство ответственно относится к этому вопросу.

По мнению депутата Батала Айба, существуют более приоритетные направления, нежели ремонт Ачгуары, правда, какие именно, депутат уточнять не стал. Он отметил, что озвученные поправки не являются официальной позицией всех депутатов, входящих в Комитет по бюджету. Айба предложил вынести на голосование существующий проект бюджета без поправок.

"Давайте исходить из рациональности – у нас есть проект, мы можем договориться с исполнительной властью, что в течение короткого времени мы созовем комитет, предложим вопросы и внесем в законопроект. Почему мы должны в опережении всего вести такие разговоры", - сказал он.

Министра сельского хозяйства Беслана Джопуа возмутило, что ремонт электролинии и другие задачи предлагают финансировать, урезая бюджет на развитие сельского хозяйства на 50 миллионов рублей.

Он отметил, что практически все мероприятия в сфере сельского хозяйства в 2020 году были профинансированы за счет российских средств.

"Мы ничего не смогли дать нашим крестьянам. Возможно, не будет у нас российских денег в этом году. Крестьяне никакую помощь не получают от государства, а в этом году они хотя бы получили какую-то надежду", - сказал он.

Сохранить параметры существующего бюджета предложил и министр финансов Владимир Делба, который отметил, что в конце февраля – начале марта правительство в любом случае будет уточнять параметры бюджета с учетом текущей ситуации.

"Сейчас же мы обременим бюджет и не будем сами же его выполнять, потому что мы не сможем в этот период собрать такие средства", - добавила к его словам Кристина Озган.

В результате голосования депутаты не приняли проект бюджета на 2021 год. Для принятия закона не хватило одного голоса. Комитету Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено доработать проект и внести его вновь на рассмотрение Парламента.