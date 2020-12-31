Восточная легенда и абхазская культура: что мы знаем о символе Нового года

По восточному календарю на смену белой металлической крысе в 2021 году придет год белого металлического быка. Бык славится своей неспешностью, консервативностью, хозяйственностью и усердием.

О том, какое место занимает бык в традиционной культуре абхазов и чего ждать в 2021 году, читайте в материале Sputnik.

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"Бык, основа Вселенной, стоит на спине огромной рыбы, а рыба неподвижно стоит в середине моря", - пишет абхазский историк Руслан Гожба.

До сегодняшнего дня дошло немало народных легенд и преданий, связанных с этим животным. По одной из них, белый бык с золочеными рогами выходил из моря и являлся к Илорскому святилищу в день праздника святого Георгия. Последний раз этот случай, как пишет Руслан Гожба, произошел в середине XIX века.

Бык в традиционной культуре абхазов относится к жертвенным животным. C XVII века фантастический рассказ об "Илорском чуде" встречается у многих авторов. Его описали в своих заметках итальянские миссионеры Джузеппе Джудичи, Христофор Кастелли и Арканджело Ламберти. Связано это было с праздником Святого Георгия, во время которого возле храма устраивались большие ярмарки. По сообщениям итальянцев, на них съезжалось до 20 тысяч человек из Абхазии и Западной Грузии. Морем даже прибывали купцы из Турции. Накануне праздника двери церкви закрывали, и царь собственноручно опечатывал их царской печатью. В следующее утро после внимательного осмотра печати и замков двери открывались, и внутри уже находился бык. Люди верили, что его неведомым путем приводил сам Святой Георгий. Бык по велению князя закалывался, а его мясо раздавалось по маленькому кусочку. Есть его имели право только мужчины.

Восточная традиция

Традиция называть год именем животного пришла из Китая. Существует множество мифов о происхождении 12 символов китайского гороскопа. По одному из них, Будда пригласил к себе на праздник всех животных, которые захотят прийти. В знак чести и отличия, каждое из них должно было получить по году, который будет называться только именем одного животного. На зов Будды откликнулись только двенадцать животных. Им пришлось преодолеть нелегкий путь – переплыть широкую реку. Испытание прошли бык, крыса, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и кот.

Наступающий 2021 год по восточному гороскопу пройдет под покровительством белого металлического быка.

Чего ждать в Новом году

Бык славится преданностью, неспешностью, консервативностью, хозяйственностью и усердием. Это животное обладает недюжинной силой, упорством, стойкостью и решительностью. Поэтому ожидается, что 2021 год, следующий после трудного високосного, будет намного спокойнее.

Известный астролог Павел Глоба в эфире радио Sputnik предрек принципиально новую эру для планеты Земля в следующем году. Специалист связал масштабные изменения с особым расположением Сатурна и Юпитера. Активным людям Глоба предрек удачу.

По мнению астрологов, год белого или металлического быка лучше встречать в соответствующей цветовой гамме. Абхазский дизайнер Кристина Гумба советует украсить главный символ Нового года в одном цвете – в серебристом с металлическими оттенками или в белом. "Или использовать сочетание двух или трех оттенков, Главное, чтобы цвета дополняли друг друга. К удачным комбинациям украшений можно отнести прозрачный и все светлые оттенки разных цветов. Например, молочного, фисташкового, оттенки золотого, светло-коричневого и так далее. А вообще, елка – главный атрибут новогодних праздников, и в каждой семье есть свои обычаи того, как украшать зеленую красавицу, несмотря на все эти "модные тенденции", – добавила Гумба.

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