Время веселья: чем занять ребенка на новогодние каникулы

Sputnik предлагает несколько вариантов того, чем можно занять детей на новогодних каникулах с учетом введенных ограничений.

Вот и наступили новогодние каникулы. Обычно в это время дети ходят на новогодние представления, спектакли и концерты. В этом году из-за введенных ограничений на массовые мероприятия дети этого лишены, но устроить веселые каникулы можно даже дома.

Семейное "путешествие"

Вы давно строили планы на новогодние каникулы за границей, но закрытые границы разрушили их? Не стоит отчаиваться. Провести веселые каникулы вне дома можно и в пределах Абхазии.

Подарите детям, которые вряд ли увидят снег, находясь в городе, настоящие снежные выходные. Отправьтесь всей семьей к озеру Рица, где, если уж не слепишь снеговика, то в снежки поиграть точно можно. К тому же никто не отменял пикника с шашлыками на свежем воздухе.

Если ваши субтропические дети выдерживают на холоде больше двух часов, то можно съездить на Ауадхару, где коттеджные домики открыты и зимой. Рождественская атмосфера в горах вам обеспечена, только запаситесь теплыми вещами и горячим чаем.

Познавательные выходные

Чтобы развлечь детей, можно устроить им активные и познавательные выходные.

В Гудаутском районе в селе Аацы находится парк львов "Прайд", где дети смогут познакомиться с величественными зверями и маленькими львятами. На обратном пути можно устроить настоящий пеший поход в гору. Для начала сойдет и Иверская гора в Новом Афоне. Только заранее подготовьте детей и себя к преодолению таких препятствий. Предупредите детей, что, прежде чем подняться к замку, придется немного потрудиться.

Если вы уже выдохлись, а дети еще даже не думают о сне, можно заскочить в конный клуб и покататься на лошадях и пони. Впечатления останутся до окончания новогодних каникул.

Фото на память

Если в вашем телефоне больше фотографий ваших детей, чем ваших собственных, запасы косметики и лака для волос подозрительно истощаются, а время, проведенное у зеркала, в разы превышает время за уроками, устройте детям фотосессию.

Сделать это несложно, десятки абхазских фотографов готовы предоставить свои услуги в модных праздничных студиях с новогодними декорациями. Если ваш бюджет на это не рассчитывал, то можно устроить фотосет самостоятельно. Дети в этом вопросе непривередливы, для них важен не результат, а сам процесс.

P.S. такой вариант может не сработать, если у вас сын, а не дочь.

Вечер кино

Дети просят безудержного веселья, а у вас после рабочего дня остались силы лишь на безудержную депрессию – устройте вечер кино. Покажите детям ваши любимые рождественские комедии, накупите вкусняшек и того, чего обычно детям не позволяете.

Есть вероятность, что усидеть на диване дети смогут лишь первые полчаса, поэтому на сладости не скупитесь. Они сработают как отвлекающий маневр.

Очумелые ручки

Если гаджеты ваших детей не успевают заряжаться от переработки, попытайтесь заинтересовать их совместными активностями.

Можно смастерить из подручных средств елочные игрушки, с этой же целью можно отправиться в лес за шишками, которые украсят новогоднее дерево. Так вы не только сэкономите на дорогих игрушках, но и займете детей чем-то реальным. К тому же хендмейд нынче в моде.

Если елка уже наряжена, можно испечь рождественские печенья. Прикупите тематические формочки, но предупредите детей, что убирать кухню придется тоже вместе.

Пижамная вечеринка

За несколько месяцев карантина дети успели соскучиться по школьным друзьям. Сделайте им подарок, пригласите приятелей домой с ночевкой и устройте пижамную вечеринку. Тут пригодятся и испеченные вами ранее печенья и рождественские фильмы, которые можно посмотреть прям на "стене", на специальном экране.

Если компании вдруг стало скучно, предложите устроить дома шоу талантов или концерт. Скучать не придется как детям, так и родителям.

Подводим итоги

Предложите детям подвести итоги года, написать, что хорошего они, по их мнению, сделали и за что их стоит похвалить. После этого можно вместе написать планы и цели на следующий год, чтобы вместе к ним стремиться.