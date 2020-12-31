Без праздничного настроения: как встретят Новый год медучреждения Абхазии

О том, как будут работать медучреждения республики в новогоднюю ночь, почему у персонала совсем не праздничное настроение, как они тем не менее планируют развеселить и поздравить пациентов, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Гудаутский госпиталь

С первых дней пандемии коронавируса, по решению Минздрава, в Гудаутской ЦРБ стали готовиться к приему пациентов с этим заболеванием. Вскоре медучреждение перепрофилировали в ковид-госпиталь, что не только увеличило объем работы медиков, но и осложнило условия труда.

В таком режиме прошел 2020 год и приблизился 2021 год, но праздничная атмосфера совершенно не ощущается, поделился в беседе с корреспондентом Sputnik главврач районной больницы Хаджарат Шамба.

"В новогоднюю ночь мы будем работать так же, как и в любой другой день. Мы даже не почувствуем праздника. Честно говоря, мы уже забыли, что такое выходные дни, не говоря уже о праздниках. Несмотря на это, персонал постарался украсить отделения к Новому году, поставили елку", - отметил он.

В плане технического оснащения госпиталя и наличия достаточного количества препаратов проблем нет, сказал Шамба и добавил, что на такой объем работы медперсонала все равно недостаточно.

Гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулиа в новогоднюю ночь будет дежурить в гудаутском госпитале. Она призналась, что самым лучшим подарком на праздники для нее будет, насколько это возможно, небольшое количество пациентов и крепкое их здоровье. При этом она призналась, что медикам, как и всем людям, не чужды простые человеческие радости и, возможно, коллектив в Новогоднюю ночь соберется за небольшим праздничным столом.

"Во всяком случае мы планируем накрыть стол в эту ночь. Также, насколько я знаю, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку коллеги собирались поздравить пациентов, но они заболели коронавирусной инфекцией. Я не знаю, удастся ли найти им замену, но мы надеемся", - поделилась врач.

Гулиа не впервые предстоит дежурить в новогоднюю ночь. Она уже сбилась со счета, сколько раз это было, но с работой в таком режиме она никогда раньше не сталкивалась. По ее рассказу, прошлые новогодние смены в ее отделении проходили в основном спокойно. У медиков даже появлялось время на обмен поздравлениями за праздничным столом, но при этом есть одно правило, которое нельзя нарушать. Если быть точнее, медики никогда не желают друг другу "хорошего дежурства". В их кругу это считается плохой приметой.

Республиканская больница

В Республиканской больнице Абхазии также праздники пройдут, как обычный рабочий день, сказал замглаврача больницы Георгий Воуба.

"У нас режимный объект, и в связи с праздниками ничего не изменится. Весь состав ежедневно выходит на плановое дежурство. Конечно, елки поставили, кто как мог украсил свои отделения, но настроения, к сожалению, никакого. Что касается медикаментов и оборудования, как было всегда, так и есть сейчас", - резюмировал Воуба.

На дежурство в Новогоднюю ночь в Республиканской больнице заступит около 20 человек. Общий штат медучреждения составляет более 600 сотрудников, уточнил Воуба.

Сухумская инфекционная больница

Работа в новогоднюю ночь в сухумской "инфекционке" никак не будет отличаться от других рабочих дней, за исключением сюрприза, который готовят медики своим пациентом, рассказал и.о. главврача этого медучреждения Астамур Гуния.

"Мы поставили елку в "зеленой" и "красной зонах". Скромно, но оформили эти отделения. Собираемся переодеть нашу сотрудницу в Деда Мороза поверх защитного костюма, и в новогоднюю ночь она будет поздравлять пациентов в "красной зоне". Застолье, конечно, вряд ли будет, но чай с тортом будет обязательно", - сказал он.

Персонал сухумской инфекционной больницы © Foto / Астамур Гуния

Персонал сухумской инфекционной больницы © Foto / Астамур Гуния

Персонал сухумской инфекционной больницы © Foto / Астамур Гуния 1 / 3 © Foto / Астамур Гуния Персонал сухумской инфекционной больницы

В новогоднюю ночь в Сухумской инфекционной больнице будут дежурить два врача, пять медсестер и две санитарки. К 29 декабря в медучреждении было 36 пациентов, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и пятеро в тяжелом.

С препаратами для лечения дела обстоят неплохо, отметил он, но есть определенные сложности с техническим оснащением, добавил и.о. главврача.

"Конечно, хотелось бы, чтобы было больше аппаратов ИВЛ. Сейчас у нас их три, и один из них вышел из строя. Он был новый, но почему-то плохо работал с самого начала. Видимо, какой-то заводской брак. Мы вызвали специалиста из России, который сказал, что в ближайшее время восстановить оборудование не получится. В Минздраве нам обещали новый аппарат ИВЛ", - рассказал Гуния.

Гагрская ЦРБ

По словам замглавврача Гагрской больницы Индиры Арсалия, медучреждение будет работать в штатном режиме и без выходных. В новогоднюю ночь на дежурство заступят терапевт, два хирурга, акушер-гинеколог и педиатр.

Как и ее коллеги, Арсалия отметила, что настроение у медиков оставляет желать лучшего.

"Мы не ожидаем каких-то праздников, выходных. Работаем на пределе возможностей. Какое может быть настроение? Однозначно нет праздничной атмосферы. У нас нет ни одной смены, которая не задействована. Кто-то работает по "соматике", кто-то по ковиду, часть сотрудников заступает на дежурство в гудаутский госпиталь с 1 января", - рассказала она и добавила, что в ЦРБ не запланировано никак праздничных столов.

За два дня до наступления 2021 года, по данным Арсалия, в больнице на стационарном лечении находилось 74 пациента, у 45 из них диагноз коронавирусная инфекция в средней и тяжелей степени. Медикаменты в больнице в достаточном количестве, но она испытывает дефицит реанимационных коек из-за нехватки реаниматологов.

Пицундская больница

Пицундская больница работает с 9:00 до 17:00, и в связи с праздниками график этот не изменится.

"Наша больница круглосуточно не работает, потому что у нас нет такого количества персонала. 24 часа в сутки работает только скорая помощь, где посменно трудятся четыре фельдшера, четыре администратора и двое водителей. Наша неотложка полностью укомплектована и не нуждается в дополнительных кадрах. Единственная проблема в том, что один из двух автомобилей нуждается в ремонте. Мы подали заявку на ремонт и ждем ответа", - рассказал главврач больницы Савелий Серетиди.

В понедельник 28 декабря при Пицундской больнице открылся дневной стационар для пациентов с COVID-19, где жители города с этим заболеванием смогут проходить необходимые процедуры по назначению врача. Этот стационар также будет работать без выходных с 9:00 до 16:00.

Очамчырская ЦРБ

В преддверии Нового года пациенты и сотрудники ковидного отделения Очамчырской ЦРБ вместе нарядили праздничную елку.

"У нас есть небольшая комната отдыха, где мы поставили елку. Стали ее наряжать поздно вечером, и наши пациенты потихоньку к нам присоединились. Мы нарядили чудесную елку, и было видно, что пациентам было приятно в этом участвовать", - поделилась главврач этой больницы Мадонны Кишмария.

На дежурство в ковидное отделение с 31 декабря по 1 января заступит четыре медсестры, санитар и дежурный врач. В приемном покое будет работать бригада медиков, которая будет принимать пациентов с различными обращениями.

Проблем с лекарственными препаратами медучреждение не испытывает. Как уточнила Кишмария, перебоев с питанием для пациентов также нет. Больных кормят три раза в день. Не остались в стороне и многие жители района, а также местные депутаты, которые приносят пациентам хлеб, фрукты и другие виды продуктов питания. Неравнодушные люди оплатили ремонт одного из помещений в ковидном отделении и приобрели мебель.

По данным на 29 декабря в инфекционном отделении Очамчырской ЦРБ находятся 32 пациента. Со дня открытия этого отделения, с 1 октября 2020 года, на стационарном лечении был 231 человек с коронавирусной инфекцией.

Ткуарчалская ЦРБ

Новогодняя ночь в Ткуарчалской ЦРБ пройдет в сугубо рабочем режиме, праздничное застолье не запланировано, но елка будет, отметила главврач медучреждения Лали Гаргулия.

"Все пациенты, которые будут нуждаться в помощи, она будет им оказана. В новогоднюю ночь дежурная бригада будет состоять из сотрудников инфекционного и терапевтического отделения, также будет дежурный хирург и доктора по графику. Шесть человек будут дежурить в ковидотделении, в приемном – три человека, это доктор, медсестра и санитар. Также во всех остальных отделениях", - рассказала она.

Анализы на ПЦР мы будем переправлять по графику СЭС, который нам уже предоставили. Биохимические и клинические анализы делаем на месте.

За период пандемии в Ткуарчале заболело коронавирусом 350 человек. Первый случай COVID-19 был выявлен там 1 сентября. На сегодняшний день в районной больнице на стационарном лечении 15 пациентов, на дневном стационаре 35 человек.

Галская ЦРБ

Медперсонал духом не падает, так охарактеризовал свое настроение и настроение коллег главврач Галской ЦРБ Астамур Гамгия. Он также отметил, что в больнице проходит новогоднее оформление отделений и установка елки.

"Праздничное застолье исключено, чтобы не создавать скопление людей. Конечно же, многие наши родственники болеют, но мы духом не падаем. Небольшая веселая нотка все-таки прослеживается", - сказал Гамгия.

По наблюдениям главврача, эпидемиологическая обстановка в Галском районе постепенно накаляется, и многие жители обращаются за помощью к медикам не сразу.

"К сожалению, они пытаются самостоятельно лечиться и обращаются, когда им становится совсем плохо. Многие отрицают факт наличия коронавируса, и мы не может принудительно их тестировать. Когда их состояние переходит в тяжелую форму, направляем их в учреждения, которые занимаются такими пациентами", - уточнил он.

Гамгия добавил, что не исключает возможности, что с января следующего года больница будет перепрофилирована под прием людей с коронавирусной инфекцией или же удастся отремонтировать здание бывшей судебной медицинской экспертизы, где сейчас расположена станция скорой помощи, чтобы открыть в нем ковидное отделение.

Население Галского района составляет около 50 тысяч человек. Общее количество персонала районной больницы и скорой помощи – 114 человек. В новогоднюю ночь на дежурство выйдет один врач гинеколог, по две медсестры и одному санитару будут работать в стационаре и приемном отделении.