Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 150 человек из 634 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Три пациента скончались в Гудаутской ЦРБ. Мужчина, 1947 года рождения, поступил в медучреждение 22 декабря, и несмотря на получаемую медицинскую помощь, скончался 29 декабря. Мужчина, 1936 года рождения, поступил в госпиталь 22 декабря, и скончался утром 30 декабря. Пациент, 1949 года рождения, скончался ночью 28 декабря.

В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет, с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Поступил в медучреждение 24 декабря, умер утром 30 декабря.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Ткуарчалской - 15, в Гагрской - 40 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек.117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.