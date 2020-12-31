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Минздрав Абхазии внес коррективы в протокол лечения коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1072)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201231/1031554311/Minzdrav-Abkhazii-vnes-korrektivy-v-protokol-lecheniya-koronavirusa.html

Глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия провел заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 31 декабря.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии внесло корректировки в правила лечения пациентов с коронавирусом в части применения противовирусных препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Протокол лечения создан по последним рекомендациям", - сказала главный врач Абхазии Анжела Арчелия, уточнив, что в распоряжении Минздрава появился противовирусный препарат, который успешно используется как при амбулаторном лечении, так и при стационарном.

Главврачи медучреждений республики отметили рост заболеваемости в каждом районе, связанный с несоблюдением ограничительных мер. Главный санврач Абхазии Людмила Скорик отметила, что баклаборатория будет работать в привычном режиме, в том числе в выходные дни.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия заявил, что медучреждения должны также работать в обычном режиме, чтобы оперативно реагировать на все возникающие проблемы.

Директор РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба уточнил, что медучреждения, которые занимаются лечением ковид-инфицированных, уже на протяжении нескольких месяцев бесперебойно обеспечиваются необходимыми медикаментами и расходными материалами. Тем не менее, по его словам, есть проблемы с приобретением в России некоторых дефицитных товаров.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек. 117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1072)

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