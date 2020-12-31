Пять оттенков Нового года: жители Абхазии поделились отношением к празднику

О том, почему Батал Кобахия в детстве был обижен на Деда Мороза, и как его елка превращалась в "денежное" дерево, как ведущий Алхас Манаргия пугал соседей и за это его едва не "пришибли", почему автогонщик Дмитрий Гвазава никогда в детстве не получал подарков на праздник, как певице Хибле Мукба удалось впервые за 15 лет встретить Новый год с семьей, и почему корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия не любит свой день рождения, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Денежное" дерево и "неуловимый" Дед Мороз

Новый год в детстве Героя Абхазии, экс-замминистра культуры и историко-культурного наследия Батала Кобахия всегда проходил шумно и многолюдно. По его воспоминаниям, на праздники в их доме собиралось несколько десятков человек из числа близких родственников и друзей. Празднование начиналось за неделю до Нового года и заканчивалось только после Ажьырныхуа (День сотворения мира - прим.).

Дом наполнялся весельем, смехом и песнопениями. Как может быть иначе, когда в гостях такие знаменитые на всю страну люди, как Азиза Агрба, Леварса Касландзия, Хухут Бгажба, Григорий Ашхаруа.

Конфеты на новогодней елке долго не задерживались, дети их быстро сметали, но праздничное дерево от этого беднее не становилось. Взамен сладостей чудесным образом на елке появлялись рубли.

"Помню, на елке были корзинки с шоколадом, который мы, конечно, съели до того, как повесили, но дядя Гриша (Григорий Ашхаруа - прим.) положил в каждую эту корзиночку по сто рублей. Представляете, это были 1960-е годы, и по тем временам такие деньги были огромные. Нас в семье было много детей, и друзья папы не хотели его оскорблять, даря деньги, и они придумали такой способ", - поделился Кобахия.

Кобахия в детстве свято верил в существование Деда Мороза, но встретиться с ним у него никак не получалось. Подарки сказочный персонаж оставлял, а на личное поздравление маленького Батала, видимо, времени у него не хватало. Старшие братья и сестра подливали еще больше масла в разгорающееся возмущение ребенка и говорили ему, что Дедушка Мороз только что был у них дома, но уже ушел.

"Я уже был пионером тогда. Решил спать днем, а ночью "перехватить" Деда Мороза, но так и не удалось с ним встретиться. Утром мне папа принес подарок и сказал, что я так крепко спал, когда пришел Дед Мороз, что меня не смогли разбудить. Я был очень расстроен", - рассказал Кобахия.

Игрушек в детстве нашего собеседника было немного. В основном дети делали игрушки своими руками вместе с мамой. День рождения отмечали только старшей дочери 1 мая, и этот праздник был общим, один на всех.

В седьмом или восьмом классе Кобахия в праздничные дни трудился в юношеском театре "Ровесник", где играл разные роли в новогодних детских постановках. Три или четыре раза в день с 1 января до старого Нового года. По завершении каждого рабочего дня всем начинающим артистам "выплачивали" гонорар конфетами, фруктами и печеньем.

"В первые несколько дней мы жадно все это съедали. Потом мы уже стали просто играться со всем этим. Мы их тащили домой, где уже тоже не могли их видеть, и моя мама ругалась, что я совсем ничего не ем", - рассказал Кобахия.

Первый праздник за 15 лет

Абхазская эстрадная певица Хибла Мукба впервые за последние 15 лет встретит Новый год в семейном кругу. Это стало возможно "благодаря" пандемии коронавируса. Раньше, когда мир не знал о существовании такой заразы, она вместе с коллегами по "цеху" в новогоднюю ночь готовилась к праздничным концертам, которые ежегодно проводились на площади Свободы в Сухуме после наступления долгожданного торжества.

"До того, как я стала артисткой, Новый год всегда встречала дома, с семьей. С тех пор, как я вышла на сцену, ни один этот праздник я дома не встречала. Мы с коллегами выезжали на концерт к 24:00, так как нужно подготовиться к выступлению", - рассказала Мукба.

Супруг Хиблы Мукба Авто Конджария тоже певец и, как правило, в новогоднюю ночь они выступали на одной сцене. Маленькую дочь Киру им приходилось оставлять на попечение свекрови, которая, по словам артистки, уже привыкла к этому и приняла творческий образ жизни сына и невестки.

Но в прошлом году Кира настояла на том, чтобы пойти вместе с родителями на концерт и пообещала себя хорошо вести, но детский организм не выдержал такого ритма, и девочка уснула на руках у матери перед самым выходом к зрителям.

"Мне уже надо было выходить на сцену, а Кира все еще спала у меня на руках. Мне пришлось быстро передать ее первому встречному за кулисами, и побежала на сцену. Я уже даже не помню, кому ее отдала", - смеется Мукба.

Абхазская певица не скрывает своей радости тому, что наконец-то, за столь долгое время она сможет встретить праздник вместе с семьей.

Праздник без подарков

Так сложилось, что в семье автогонщика из Абхазии Дмитрия Гвазава не принято дарить подарки на Новый год, и это в детстве его сильно расстраивало.

"Конечно, мне хотелось получать подарки. Я смотрел фильмы, например "Один дома", где главный герой находил свой подарок под елкой. Помню, как иногда украшали елку игрушками в форме коробочек и я их разбирал в надежде, что там что-то будет, но там ничего не было, кроме пластика", - поделился историей из сурового послевоенного детства Гвазава.

Самые теплые воспоминания об этом празднике у него связаны с родным городом Гудаутой. Гвазава рассказал, что в подростковом возрасте он вместе с друзьями ходил по соседям и поздравляли их с Новым годом. За такую внимательность в каждом доме их одаривали разными сладостями.

"Помню, как к нам приходили, и мы ходили к соседям с песней "Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем". Мы до сих пор стараемся каждый Новый год ездить домой в Гудауту и встречать праздник там. Раньше в Гудауте было кафе "У Даисы", и мы после 24:00 с братом и друзьями, это уже было в более зрелом возрасте, ездили туда веселиться. Также ездили в Сухум. Сейчас все в основном тихо, по-семейному", - сказал Гвазава.

"Страшный" Дед Мороз

Ведущий радио Sputnik Абхазия, бывший член команды КВН "Нарты из Абхазии" Алхас Манаргия с детства любил пошутить и раззадорить окружающих. По его воспоминаниям, когда ему было примерно десять или одиннадцать лет, он едва не довел до обморока соседей своим появлением в костюме Деда Мороза.

"Так как я был самым высоким в классе, в школе я всегда на Новый год был Дедом Морозом и, естественно, у меня был костюм этого персонажа – красное пальто, борода, шапка больше напоминающая папаху. Все как полагается. 31 декабря в моем родовом селе Акуарчапан во всю шла подготовка к празднику. Все собрались у нашего соседа Юрия Самсония, где наши мамы пекли разные вкусности и накрывали на стол, а наши отцы "благословляли" это дело уже сидя за столом. Мы с друзьями решили над ними подшутить", - поделился началом истории Манаргия.

Алхас в своем одеянии постучался в дверь к соседям, и ему открыла пожилая хозяйка дома. От неожиданности женщина побежала вглубь помещения и спряталась за спиной мамы Алхаса, которую вся эта ситуация напротив развеселила.

Этого подросткам показалось мало, и они решили подшутить над мужчинами, мирно выпивающими за праздничным столом.

"Дверь долго не открывали. Вечер был в самом разгаре, и тосты звучали громко. Наконец дверь открыла бабушка тех, к кому я пришел в гости. Когда она увидела меня – вот это нечто, она закричала на абхазском языке: "Что это к нам пришло?!" Ей стало плохо, и ее посадили на кресло. В этот момент один из ее внуков схватил стул и собирался бросить в меня. Хорошо, что он этого не сделал", - сказал Манаргия.

Несмотря на "страшный" сюрприз, добавил Алхас, все обошлось без неприятных последствий, и вечер удался.

Формальный праздник

Корреспондента Sputnik Абхазия Сарию Кварацхелия "угораздило" родиться 31 декабря. Этот день она никогда не любила, так как личный праздник всегда тает в предновогодней суете.

"Мне сегодня исполнилось 25 лет, но за все эти годы не было такого, чтобы я чувствовала, что это мой день. Ощущение своего праздника сбивается суетой перед Новым годом и готовкой на кухне. Для меня это давно стало просто формальностью или датой в паспорте", - сетует Кварацхелия.

Это не единственный минус дня рождения за сутки до Нового года, продолжила перечислять недостатки такого праздника она. Именинницу огорчает, что у нее не бывает возможности отметить свой день в кругу друзей где-нибудь в кафе или ресторане, так как в это время все находятся доме и занимаются своими предновогодними делами.

Сария не скрывает, что от всего этого ей становится обидно, и нередко у нее появляются мысли о том, как было бы хорошо родиться хотя бы на несколько дней раньше. Не исключено, что о том же самом думали 31 декабря 1995 года многие из окружения семьи Кварацхелия.

"В тот день мама занималась подготовкой к Новому году, и никто не предполагал, что мне уже пора появиться на свет. Папа в тот вечер задержался где-то, и в роддом маму повез наш сосед Тимур Ардзинба. Вместе с ними к роддому приехали и другие наши соседи, которые с шампанским встретили Новый год под окнами этого медучреждения, так как я родилась ближе к 23:00", - рассказала она.

Еще одним существенным недостатком этой даты рождения Сария назвала то, что вместо двух подарков – на День рождения и Новый год, чаще всего она получает один. За какой именно из праздников его преподносят, она решает по своему усмотрению.