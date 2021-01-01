Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Новым годом

Президент республики напомнил, что в Абхазии все еще действуют ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, и попросил население соблюдать меры предосторожности.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с наступлением нового 2021 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный нам образ жизни, ограничила контакты и общение, оказала огромное негативное влияние на социально-экономическое положение страны, каждого гражданина", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в условиях 2020 года руководству страны пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, но ситуацию удалось держать под контролем. Бжания подчеркнул, что во многом помогли российские коллеги и диаспора.

Аслан Бжания призвал население соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей.

"Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате", - добавил Аслан Бжания.

Президент пожелал гражданам многонациональной Абхазии крепкого здоровья, и чтобы следующий год стал для каждого из успешным и счастливым.