Одна на всех и подарок в резерве: как прошла новогодняя ночь в роддомах Абхазии

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Один ребенок родился в новогоднюю ночь в Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik в медучреждениях республики в пятницу 1 января.

Ребенок появился на свет в родильном отделении Гагрской больницы. Как рассказала главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия, - это девочка по фамилии Гицба весом три килограмма и ростом 54 сантиметра. Новорожденная и ее мама здоровы.

По информации от главврача Сухумского родильного дома Беллы Пилия, к утру 1 января у них еще никто не родился. В прошлом году в первую новогоднюю ночь было пятеро детей, семья первой из них по фамилии Бганба получила денежный подарок от мэра в размере ста тысяч рублей. Не стали изменять такой традиции и в этом году, но пока вознаграждение от столичной администрации ждет своего победителя.

"Вчера 31 декабря у нас родилось трое детей – две девочки и один мальчик. С начала 1 <января> пока никто не родился, но еще родятся. Состояние здоровья детей и их мам хорошее, все нормально", - поделилась своим позитивным настроением Пилия и добавила, что за минувший 2020 год в общей сложности в Сухумском роддоме на свет появилось 1128 детей.

Весной 2020 года Гудаутскую ЦРБ перепрофилировали в ковид-госпиталь и, по словам заведующей родильным отделением этого медучреждения, с тех пор там принимают только беременных пациенток с коронавирусом, находящихся на лечении. Новогодняя ночь в отделении прошла спокойно.

"За все время пандемии мы приняли шесть родов у женщин с COVID-19. До пандемии у нас было 18 рожениц. То есть с начала года и до февраля-марта", - рассказала заведующая родильным отделением в Гудауте Эмма Таркил.

Она уточнила, что у двух из шести пациенток были преждевременные роды, вызванные последствиями коронавирусной инфекцией, но на сегодняшний день с детьми и их матерями все в порядке. Таркил также вспомнила, что в довоенный период в Гудауте принимали до 1300 родов в год.

В Ткуарчалской больнице ни 31 декабря, ни 1 января еще никто не родился, но в ожидании новорожденных там пребывает четыре пациентки, одна из которых ждет пятого ребенка, отметила заведующая родильным отделением Элисо Кварчия. Первая Новогодняя ночь Галской ЦРБ также прошла в "тишине".

В родильное отделение Очамчырской ЦРБ тоже не принимают пациенток, так как в медучреждении работает отделение для "ковидников". По словам заведующей этим отделением Екатерины Джопуа, днем раннее из Очамчыры отправили двух будущих мам в Сухумский роддом.