Относительно спокойно: как прошла новогодняя ночь в Абхазии

В пресс-службах МЧС и МВД Абхазии поделились сводками о том, как прошла ночь 1 января в республике.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Первая новогодняя ночь в Абхазии, судя по сводкам МВД и МЧС республики, прошла спокойно.

"В целом по республике новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам. В дежурные части УВД и ОВД обращений и заявлений не поступало. В условиях введенных ограничений по нераспространению коронавирусной инфекции в эту новогоднюю ночь не проводилось традиционных массовых мероприятий и торжеств", - сообщает пресс-служба МВД.

За последние сутки по линии Госавтоинспекции по республике выявлено 78 нарушений правил дорожного движения, семь водителей привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, уточняется в сообщении.

Днем 31 числа было зафиксировано одно ДТП в Гудаутском районе, водитель автомобиля "Toyota" не справился с управлением и совершил наезд на дерево, тяжело пострадавших нет.

В ходе проведения профилактических мероприятий в Очамчырском районе был задержан и подвергнут административному аресту житель села Шешелет Галского района по статье 45 КоАП Абхазии (незаконное потребление наркотических веществ и психотропных средств, равно отказ от медицинского освидетельствования - прим.).

По информации от пресс-службы МЧС Абхазии, во всех районах, где установлены главные новогодние елки, всю ночь дежурили пожарно-спасательные подразделения.

Серьезных происшествий за этот период времени в стране не было. Спасатели совершили семь выездов на тушение возгораний - коровника в селе Маркула Очамчырского района, пальмы в Сухуме, кипариса в Гудауте и нескольких кустов, а также мест скопления бытовых отходов.

Все подразделения МЧС республики будут нести службу в усиленном режиме до 19 января, согласно приказу главы ведомства Льва Кивицния.