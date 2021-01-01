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В Гудаутском ковидном госпитале произошел еще один летальный случай

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1073)
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Sputnik Абхазия
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По данным на 1 января 2021 года, в Гудаутском ковидном госпитале находится 82 пациента с коронавирусной инфекцией, шестнадцать из которых в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. В первую новогоднюю ночь в Гудаутском ковидном госпитале скончалась пациентка 66 лет, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулиа, которая дежурила 1 января в госпитале.

"Ночью 1 января, к сожалению, скончалась одна пациентка возрастом 66 лет от осложнений новой коронавирусной инфекции", - сообщила она.

В целом, добавила Гулиа, дежурство прошло спокойно. В преддверии праздника медики Республиканской больницы, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, поздравили пациентов с Новым годом.

Всего с начала эпидемии в Абхазии зафиксировано 8825 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 6872 человека, скончались 118 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1073)

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