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Маленький "богатырь": в Сухуме родился первый в новом году ребенок

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В Абхазии
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Первым ребенком, родившимся в Абхазии в первый день нового 2021 года, стала девочка из Гагры по фамилии Гицба.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Первый в новом году ребенок в Сухуме родился в 20:45 в пятницу 1 января, рассказала корреспонденту Sputnik акушер-гинеколог Сухумского роддома Лана Кишмария.

© CC0
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"Сегодня в 20:45 родился довольно крупный мальчик весом четыре килограмма 400 граммов и ростом 56 сантиметров. Фамилия ребенка Пачалия, фамилия матери Джопуа", - поделилась новостью Кишмария.

Новорожденный в Сухуме стал вторым ребенком, родившимся в Абхазии в первый день 2021 года. Ночью 1 января в Гагре на свет появилась девочка по фамилии Гицба, и ее семье, как сообщается на сайте администрации Гагрского района, глава района Юрий Хагуш выделит 50 тысяч рублей.

Согласно решению главы администрации Сухума Беслана Эшба, первенец в наступившем году, получит сто тысяч рублей.

В пошлом году 1 января в роддомах и родильных отделениях Абхазии родились шестеро детей – четыре девочки и два мальчика.


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