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Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, доставлен в Республиканскую больницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210101/1031557702/Podrostok-upavshiy-v-shakhtu-lifta-v-Gagre-dostavlen-v-Respublikanskuyu-bolnitsu.html

Сигнал о том, что подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре, поступил в дежурное отделение МЧС Абхазии в 15:04 в пятницу 1 января.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Шестнадцатилетний подросток, упавший в шахту лифта многоэтажного дома в Гагре, находится в реанимационном отделении Республиканской больницы, сообщили в приемном отделении медучреждения в пятницу 1 января.

Как уточнила дежурная медсестра, подросток находится в бессознательном состоянии, и им занимаются врачи.

По сообщению МЧС Абхазии, в пятницу 1 января в 15:04 поступил сигнал о том, что в Гагре, по улице Лакоба подросток упал в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома. Прибывшие на место спасатели извлекли подростка из шахты и передали его медикам.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Гагрской районной больницы, откуда был перенаправлен в Республиканскую больницу.


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