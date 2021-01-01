Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, доставлен в Республиканскую больницу

Сигнал о том, что подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре, поступил в дежурное отделение МЧС Абхазии в 15:04 в пятницу 1 января.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Шестнадцатилетний подросток, упавший в шахту лифта многоэтажного дома в Гагре, находится в реанимационном отделении Республиканской больницы, сообщили в приемном отделении медучреждения в пятницу 1 января.

Как уточнила дежурная медсестра, подросток находится в бессознательном состоянии, и им занимаются врачи.

По сообщению МЧС Абхазии, в пятницу 1 января в 15:04 поступил сигнал о том, что в Гагре, по улице Лакоба подросток упал в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома. Прибывшие на место спасатели извлекли подростка из шахты и передали его медикам.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Гагрской районной больницы, откуда был перенаправлен в Республиканскую больницу.