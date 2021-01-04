Красивое стихийное бедствие: большой снег в Абхазии в 1911 году

3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров. "Большой снег" пролежал ровно 38 дней.

Известный абхазский журналист Манана Кокоскир собрала немало интересных фактов о "большом снеге". В этом году ему исполнилось 110 лет. А 20 лет назад Кокоскир сняла документальный фильм, который так и назвала "Большой снег".

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Для субтропической Абхазии нередки случаи, когда за всю зиму ни разу не выпадает снег, за исключением горной местности. Поэтому, событие, произошедшее в 1911 году, Кокоскир в интервью радио Sputnik назвала стихийным бедствием. Чтобы подготовить сценарий, журналист исследовала архивные документы, общалась с учеными, в том числе с краеведом Анзором Агумаа, который собирал фотографии "Большого снега".

В брошюре Анзора Агумаа "Ас-ду" или "Большой снег" в 1911 году" описано, какой ущерб природное явление нанесло Абхазии и, в частности, городскому хозяйству Сухума.

"Город совершенно был занесен снегом, который пролежал здесь 38 дней с 4-го января по 10 февраля. Положение Сухума осложнилось в начале февраля. Почти все работоспособное население Сухума участвовало в борьбе со снегом", - написано в издании.

Под тяжестью снега обламывались деревья, проваливались крыши домов. Все улицы города были в снежных заносах, несколько дней не работал телеграф.

"Целый месяц не работали телефоны, так как провода и столбы были повалены. Прекратились занятия в учебных заведениях", - рассказано в брошюре.

© Foto / Пименидис Л.И. Сухум в снегу в 1911 году, Колюбякинская улица (ныне ул. Леона), рухнувшее от снега здание Алафузова (здание ныне не сохранилось, бывшее здание по ул. Леона 6), в котором располагалось 4 магазина

Продолжая свой рассказ о создании фильма, Манана Кокоскир подчеркнула, что она стала ездить по селам и общаться со старцами, которые во время "Большого снега" были детьми.

"Большой снег поделил жизнь абхазского народа на до и после, это стало точкой отсчета. При работе над фильмом меня поразила вещь, которую сказала фольклорист Цира Габниа. Несмотря на то, что во время природного катаклизма многие умерли, люди позитивно воспринимали снег, будто белый цвет давал какую-то надежду", - объяснила она.

По словам Кокоскир, городское население больше пострадало от "Большого снега", чем жители деревень. Ведь у горожан не было продовольствия, в отличие от сельчан, у которых были запасы кукурузы, фасоли, фруктов.

"Жители Ачандары рассказывали, что они прорыли коридоры в снегу, носили друг другу еду, поддерживали друг друга. Благодаря этой поддержке, смертности в селах было меньше, чем в городской среде", - подчеркнула уточнила Кокоскир.

О том, что представлял собой Сухум во время "Большого снега" написано в той же брошюре Анзора Агумаа. Он приводит выдержку из статьи "Сухум под снегом" в газете "Сухумский листок объявлений", вышедший 23 января 1911 года.

"Вечно зеленый, цветущий и благоухающий летом и зимой, в нынешнюю зиму, – вдруг превратился в северный город, засыпанный сплошной массой снега, доходящего толщиною до одного аршина. Так как снег сыпал при 1-2 градусах тепла, то влажный и тяжелый, облепляя деревья и крыши до­мов, – он ломает слабые из крыш, гнет до земли, ломает и даже выворачивает с корнем деревья, опрокидывает телефонные столбы, рвет на них провода и прочее", - было написано в статье.

Настоящий ад

Продолжая свой рассказ о событиях связанных с "Большим снегом", Манана Кокоскир отметила еще один интересный факт. Церковь издавала колокольный звон, он предназначался для судов, которые терпели бедствие в сухумской бухте.

© Foto / Пименидис Л.И. Сухум в снегу в 1911 году, Михайловская набережная, (ныне набережная Махаджиров), слева ресторан “Биржа”, театр “Наука и Жизнь” и кондитерская “Голландия”. Этих зданий уже нет, были снесены в 1914 году при строительстве гостиницы “Сан-Ремо” (ныне “Рица”).

"Был неимоверный шторм, туман, очень много судов потерпели крушение, у берегов Сухума был настоящий ад. С другой стороны в христианской культуре есть такое, что во время чумы, холеры, стихийных бедствий, церковь напоминает людям, что существует бог, что надо просить у него милости", - заметила она.

"Большой снег" нанес ущерб не только жителям Абхазии, но и растениям. Так, заведующий Сухумской сельскохозяйственной опытной станции Василий Маркович издал брошюру под названием "Как перезимовали технические и декоративные растения в Сухумском округе".

"Зима 1910-1911 гг. считается небывалой для Сухума. По многолетним данным, наименьшая температура для Сухума показана -9,9° С, при этом обыкновенно понижения температуры не бывали продолжительными и повторялись не часто. В минувшую зиму понижения температуры достигали до -13° С и продолжались более месяца подряд, т. е. с 3-го января по 5 февраля, причем снежный покров лежал с 4 января по 18 февраля и достиг до 3-х аршин (в парке Сухумского акклиматизационного сада 24 января измерено 178 сантиметров). Такого снега старожилы не запомнят", - написал ученый.

© Foto / Пименидис Л.И. Сухум в снегу в 1911 году, Рыбный переулок (ныне вост. часть ул. Когония), слева переплетная мастерская А. М. Покровского, шляпная мастерсткая Р. В. Шкипера, магазин часов Измайловича и др. (эти здания не сохранились, снесены в 1998-2000 гг.)

Он отметил, что многие деревья стояли поломанные, пальмы были с обмороженной листвой, плоды апельсинов, обожженные морозом, висели на дереве как испеченные, австралийские растения – акации и эвкалипты с пожелтевшей листвой представляли собой тоже печальную картину.

"Большой снег" нанес большой урон и неисчислимые бедствия крестьянским хозяйствам в деревнях Абхазии, сельскому хозяйству в целом. Погибло много скота, погибли многие фруктовые деревья", - написал Маркович.

Кроме того, он подчеркнул, что многие старики, не зная даты своего рождения, говорили, что на момент "большого снега" им было по столько-то лет. или, например, рассказывали, что родились через столько-то лет после "большого снега".

© Foto / Пименидис Л.И. Сухум в снегу в 1911 году. Михайловская набережная, ворота бульвара. Музыкальная ротонда (слева), ворота, колонны – вход на бульвар, киоски (не сохранились, снесены в 1948-49 гг.)

В концовке своей брошюры "Ас-ду" или "Большой снег" в 1911 году" Анзор Агумаа написал, что до зимы 1911 года, в Абхазии холодными и снежными были зимы 1878, 1892 годы, а после зимы 1911 года – 1925, 1950, 1964, 1967, 1981 и 1993 годы, однако такой суровой, заснеженной зимы, как в 1911 году, с тех пор не бывало. Правда, в абхазском народном фольклоре существуют предания о том, что здесь бывали такие холодные зимы, что замерзало даже Черное море и покрывалось льдом.