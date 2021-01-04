Озган проинспектировала строительство ЦРБ в Ткуарчале

Районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы. Строительство больницы было начато в 2017 году и должно было завершиться в 2019 году.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган проинспектировала строительство Центральной районной больницы в Ткуарчале в понедельник 4 января. Об этом сообщается на ее официальной странице в Instagram.

Отмечается, что доработан первоначальный проект, в котором отсутствовали такие необходимые блоки, как морг, прачечная, столовая.

Согласно ранее разработанному проекту, эксплуатационным требованиям и нормативам не соответствовало и здание для размещения рентгеновского аппарата.

В Telegram-канале агентства "Апсныпресс" опубликовано видео, на котором рабочие показывают, что возводятся боксы, отсутствовавшие в первоначальном проекте. На объекте установлены прожекторы, которые позволяют работать в ночное время, в две смены.

В августе объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.





