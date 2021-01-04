Оперштаб: более 130 новых случаев COVID-19 и одна смерть за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 9182 человека. 129 летальных случаев. Выздоровели 7027 человек.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 133 человек из 470 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 человек, у 73 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья десяти пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29 пациентов, в мобильном военном госпитале в Сухуме - 44.

Третьего января в мобильном военном госпитале в Сухуме скончалась пациентка, 1975 года рождения с диагнозом "подтвержденная короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения".

Ранее сообщалось, что в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Абхазии скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией.