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Специалисты МЧС Абхазии отправились на тушение пожара в Гагрском районе

© AP Photo / Yaroslav Yemelianenko
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210106/1031574140/Spetsialisty-MChS-Abkhazii-otpravilis-na-tushenie-pozhara-v-Gagrskom-rayone.html

Лесные пожары в предгорьях Гагрского района были зафиксированы утром в среду 6 декабря. Ранее очаги пожаров наблюдались в Галском районе.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты МЧС Абхазии выехали на тушение локальных возгораний в лесополосе в Гагрском районе, сообщил Sputnik пресс-секретарь министерства Роман Лабия.

© Sputnik / Роберт Джопуа
В Галском районе возобновились пожары

По его словам, масштабы пожара в Гагрском районе пока что не известны. Точная информация будет доступна к вечеру 6 декабря.

Лабия отметил, что к утру 6 декабря информации о новых очагах возгорания в других районах в МЧС не поступало. Вечером во вторник 5 декабря удалось ликвидировать все очаги в Галском районе.

По словам пресс-секретаря, тушением пожаров занимаются исключительно специалисты МЧС из центрального аппарата и районных подразделений.

"Основная проблема в том, что большинство очагов находятся в труднодоступных местах. Ребятам приходится тушить все вручную. Ожидается, что, когда пойдет дождь, ситуация стабилизируется", - добавил он.

Лабия подчеркнул, что основная причина пожаров в районах Абхазии – человеческий фактор.


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