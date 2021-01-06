Специалисты МЧС Абхазии отправились на тушение пожара в Гагрском районе

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты МЧС Абхазии выехали на тушение локальных возгораний в лесополосе в Гагрском районе, сообщил Sputnik пресс-секретарь министерства Роман Лабия.
По его словам, масштабы пожара в Гагрском районе пока что не известны. Точная информация будет доступна к вечеру 6 декабря.
Лабия отметил, что к утру 6 декабря информации о новых очагах возгорания в других районах в МЧС не поступало. Вечером во вторник 5 декабря удалось ликвидировать все очаги в Галском районе.
По словам пресс-секретаря, тушением пожаров занимаются исключительно специалисты МЧС из центрального аппарата и районных подразделений.
"Основная проблема в том, что большинство очагов находятся в труднодоступных местах. Ребятам приходится тушить все вручную. Ожидается, что, когда пойдет дождь, ситуация стабилизируется", - добавил он.
Лабия подчеркнул, что основная причина пожаров в районах Абхазии – человеческий фактор.