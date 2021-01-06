Пожары в Гагрском районе удалось стабилизировать

Лесной пожар разгорелся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры и к утру среды спустился к трассе Псоу-Ингур.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Ситуация с пожаром в Гагрском районе стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщает МЧС Абхазии.

Лесной пожар разгорелся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада.

"Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами. Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал", - отметили в МЧС.

По данным министерства, полоса огня растянулась на четыре километра вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, но была угроза, что пламя перекинется и на деревья.

Особенно сложная обстановка сложилась в районе санатория "Москва". Накануне пожарные ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории, протянули три пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. По мере приближения огня к зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов. Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала.

Локальные возгорания в горной лесополосе Гагры еще наблюдаются, пожарные следят за обстановкой.