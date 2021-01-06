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Аслан Бжания поздравил православных христиан Абхазии с Рождеством

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210106/1031577734/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-Abkhazii-s-Rozhdestvom.html

Праздничное богослужение в честь Рождества Христова начнется в храмах Абхазии сегодня в 22:30.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии, православных христиан, с Рождеством Христовым.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Для нашего народа этот светлый праздник - Қьырса ныҳәа - является одним из наиболее почитаемых христианских праздников. Он символизирует рождение новой жизни, обновление", - отмечается в тексте поздравления.

© Sputnik / Илья Питалев
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Ввиду эпидемиологической ситуации в стране президент призвал граждан помнить об ограничениях.

"Традиционно в этот день мы ходим другу к другу в гости, устраиваем праздничное застолье. К сожалению, охватившая весь мир пандемия внесла коррективы в привычный нам образ жизни. Санитарные нормы обязывают нас и в эти праздничные дни ограничить общение и многочисленные встречи. Прошу вас не забывать об этом и сегодня", - отметил Бжания.

Президент Абхазии пожелал всем соотечественникам, отмечающим светлый праздник Рождества Христова, здоровья, мира и благополучия.


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