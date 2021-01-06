Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 9465. Выздоровели 7196 человек, скончались 136.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Еще пять летальных случаев зафиксировано в медучреждениях Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

В Гудаутском ковидном госпитале скончались четыре пациента.

Женщина 1931 года рождения с подтвержденным COVID-19 и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелого течения умерла 4 января.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1934 года рождения с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией скончалась ночью 5 января.

Мужчина в возрасте 71 года умер в ковид-центре 5 января. Мужчина 88 лет с основным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался 4 января.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Еще один летальный исход зафиксировали в Гагрской ЦРБ. Там 5 января скончался пациент 79 лет с коронавирусом.

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 79 человек, у 68 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очамчырской ЦРБ - 16, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 22, в мобильном военном госпитале - 46 пациентов.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 572 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 142 из них.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.