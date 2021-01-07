МЧС Абхазии: лесные пожары в республике потушены

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало жителей республики прекратить поджег сухой травы на своих участках, так как это становится причиной возникновения пожаров.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сообщений о новых лесных пожарах на территории Абхазии не поступало, в настоящее время возгораний нет, рассказал в интервью Sputnik пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия.

"Вчера особенно сложная ситуация была в Гагре, возле санатория "Москва", но к вечеру, пожар взяли под контроль, затем пошел дождь, поэтому возгораний там уже нет", - проинформировал он.

Лесной пожар разгорелся четыре дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада.

Роман Лабия отмечает, что причина лесных пожаров – человеческий фактор. Люди, стремясь очистить свои владения от сухой травы поджигают ее, после чего ветер распространяет огонь.

"Огонь перекидывается на лесополосу, иногда происходит верховой пожар. Нам вчера повезло, что в Гагре не было верхового пожара, его бы очень сложно было потушить, такие возгорания может потушить только авиация", - сказал он.

Пресс-секретарь МЧС республики призвал жителей Абхазии прекратить поджигать сухую траву на своих участках, так как это чревато серьезными последствиями. Он подчеркнул, что природных источников возникновения лесных пожаров в Абхазии сейчас нет, они происходят именно по вине человека.

По данным министерства, полоса огня в Гагре растянулась на четыре километра вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, но была угроза, что пламя перекинется и на деревья.

Ранее, сообщения о лесных пожарах поступали из Гудаутского и Галского районов. В Галском районе, огонь уничтожил несколько домов жителей.

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