Автомобиль упал в озеро Рица, один человек погиб

Сигнал о происшествии поступил в 17:00 подразделению МЧС Абхазии, готовившемуся к плановым учениям на озере Рица.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Автомобиль марки "Honda" упал с автотрассы, ведущей на дачу Сталина, в озеро Рица, один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Накануне одно из подразделений МЧС Абхазии передислоцировалось на озеро Рица для подготовки к учениям. В 17:00 в пятницу 8 января спасатели получили сигнал о чрезвычайном происшествии.

Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП © Foto / МЧС РА

Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП © Foto / МЧС РА 1 / 2 © Foto / МЧС РА Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП

В машине находилось четверо человек, троим удалось выпрыгнуть из машины на ходу до того, как автомобиль упал в озеро.

Один человек выбраться не смог. Им оказался житель Гудаутского района. На место прибыли водолазы МЧС, они извлекли автомобиль из озера. Тело погибшего передано родственникам.