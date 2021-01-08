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Автомобиль упал в озеро Рица, один человек погиб

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210108/1031588442/Avtomobil-upal-v-ozero-Ritsa-odin-chelovek-pogib-.html

Сигнал о происшествии поступил в 17:00 подразделению МЧС Абхазии, готовившемуся к плановым учениям на озере Рица.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Автомобиль марки "Honda" упал с автотрассы, ведущей на дачу Сталина, в озеро Рица, один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 

Накануне одно из подразделений МЧС Абхазии передислоцировалось на озеро Рица для подготовки к учениям. В 17:00 в пятницу 8 января спасатели получили сигнал о чрезвычайном происшествии. 

  • Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
    © Foto / МЧС РА
  • Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП

В машине находилось четверо человек, троим удалось выпрыгнуть из машины на ходу до того, как автомобиль упал в озеро.

Один человек выбраться не смог. Им оказался житель Гудаутского района. На место прибыли водолазы МЧС, они извлекли автомобиль из озера. Тело погибшего передано родственникам. 


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