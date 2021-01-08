Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 140

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 148 протестированных за сутки в Абхазии из 543 человек.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. За все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксировано 140 летальных случаев, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

С 6 января в республики скончались четыре пациента с COVID-19.

В Гудаутской больнице 6 января умер пациент 1949 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 7 января умерла пациентка 64 лет. У обоих - основной диагноз "новая коронавирусная инфекция".

В мобильном военном госпитале в Сухуме 6 января с диагнозом коронавирусная инфекция крайне тяжелого течения и осложнение основного заболевания "двухстороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких" скончались две женщины, 1943 и 1936 годов рождения.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в мобильном военном госпитале - 43 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 9613 человек. Выздоровели 7224 человека.