Метеоролог рассказала, когда в Абхазии ожидать дожди

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Дожди в Абхазии начнутся днем 10 января и будут продолжаться несколько дней, рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

"К нам приближается южный фронт, и погода во второй декаде января будет неустойчивой. Сразу обильные дожди не пойдут, но с полудня 10 января в Абхазии ожидаются осадки, местами сильные. С 11 по 15 января включительно также будут идти дожди", - отметила Ахба.

По прогнозам метеоролога, зима на подступе к Абхазии. Температура воздуха на территории республики начнет постепенно понижаться после 15 января в результате присоединения к южному фронту северо-западного, что может вызвать мокрый снег и снег в предгорьях, горах и возвышенностях. На побережье возможен дождь со снегом. Ахба не исключает вероятности выпадения местами снега и на побережье.

С 18 января погода прояснится, но температура воздуха понизится. Днем температура будет в пределах от +3°С до +8°С, ночью местами от -2°С до +3°С.