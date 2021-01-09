Дым от огня: пожары в Гагре не угрожают ресторану "Гагрипш"

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Ресторану "Гагрипш" ничего не угрожает, пламя разгорелось над этим объектом на расстоянии примерно от 500 метров до одного километра, рассказал корреспонденту Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.
Бганба также подчеркнул, что пожарно-спасательные отряды несут службу на местах и не позволят пламени повредить исторический объект Гагры.
В 1902 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, принцем Ольденбургским было приобретено красивейшее деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш". Сооружение было доставлено в разобранном виде в Абхазию, где затем и было собрано.
При монтаже здания не применялся металлический крепеж. Ни внутри, ни снаружи не было использовано ни единого гвоздя. Этот ресторан посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. В "Гагрипше" проходили съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх".
- "Виртуальная Абхазия": ресторан "Гагрипш"
До нашего времени здание ресторана дошло практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций. Это касается и внешности, и интерьера.