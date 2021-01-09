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Дым от огня: пожары в Гагре не угрожают ресторану "Гагрипш"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (82)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210109/1031591306/Dym-ot-ognya-pozhary-v-Gagre-ne-ugrozhayut-restoranu-Gagripsh-.html

Пользователи социальных сетей опубликовали снимки задымленного ресторана "Гагрипш" и выразили обеспокоенность по поводу того, что историко-культурный объект может пострадать в результате пожаров, охвативших Гагрский район.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Ресторану "Гагрипш" ничего не угрожает, пламя разгорелось над этим объектом на расстоянии примерно от 500 метров до одного километра, рассказал корреспонденту Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.

© Foto / @dblinov_photo_moscow
Пожарные расчеты МЧС продолжат нести службу у мест возгорания в Гагре

Бганба также подчеркнул, что пожарно-спасательные отряды несут службу на местах и не позволят пламени повредить исторический объект Гагры.

В 1902 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, принцем Ольденбургским было приобретено красивейшее деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш". Сооружение было доставлено в разобранном виде в Абхазию, где затем и было собрано.

Гагрипш
© Sputnik
"Виртуальная Абхазия": ресторан "Гагрипш"
С той же выставки для принцессы Евгении Ольденбургской был привезен дворец, составлявший со зданием единый архитектурный ансамбль. Дворец не сохранился: он пришел в негодность и был разобран в 80-х годах XX века. Возведение строения было завершено в 1903 году, и несколько дней спустя, 9 января того же года, именно там состоялось торжественное открытие курорта Гагра.

При монтаже здания не применялся металлический крепеж. Ни внутри, ни снаружи не было использовано ни единого гвоздя. Этот ресторан посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. В "Гагрипше" проходили съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх".

До нашего времени здание ресторана дошло практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций. Это касается и внешности, и интерьера.

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (82)

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