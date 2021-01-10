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Коронавирус выявлен еще у 169 человек в Абхазии, один пациент скончался

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1083)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210110/1031591918/Koronavirus-vyyavlen-esche-u-169-chelovek-v-Abkhazii-odin-patsient-skonchalsya.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 9782. Выздоровели 7294 человека, скончались 141.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 615 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 169 из них, один человек скончался, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Пациент 1954 года рождения умер в Гудаутской больнице 8 января. Его основной диагноз "новая коронавирусная инфекция" был осложнен двусторонней полисегментарной пневмонией.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 93 человека, у 80 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в мобильном военном госпитале - 45 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1083)

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