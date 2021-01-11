Итабуп и не только: особенности абхазского этикета

О том, какие корни может иметь абхазское слово "иҭабуп" (спасибо), как и при каких обстоятельствах абхазы используют его, читайте в материале Sputnik Абхазия в Международный день "Спасибо".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Откуда взялся "иҭабуп"

Историк, этнолог Валерий Бигуаа считает, что слово "иҭабуп" может быть связано с именем божества грома и молнии древних хаттов (народ, населявший страну Хатти в центральной и юго-восточной части Анатолии в период 2500—2000/1700 г. до н. э. — ред.) Тару.

"Возможно, что в имени божества Тару выпала буква "р" и появилось окончание "буп". Абхазы как этнос состоялись на Кавказе, но до этого были выходцы из Малой Азии, которые переселились сюда. Здесь и до этого жили люди, трудно сказать, говорили они на абхазском или нет, скорее, нет. Произошла ассимиляция, местное население стало говорить на языке родственных хаттов, переселившихся в Абхазию. Переселившиеся "принесли" с собой бога Тару. И в русском языке слово "спасибо", как вы знаете, связано с богом (спаси бог)", — отмечает ученый.

Валерий Бигуаа считает, что имя бога плодородия и покровителя домашнего скота Аитара может быть связано с древнехаттским богом Тару.

Этнолог Марина Барциц отмечает, что абхазское "иҭабуп" созвучно слову "ҭоуба" (клятва – ред.).

"Слово "ҭабуп", видимо, было близко к выражению вечной обязанности, признательности, клятве в верности. Таким образом, благодарящий оказывался в позиции зависимости. А это уже создает напряжение между полюсами — благодетелем и облагодетельствованным. И самый лучший выход отражен в абхазо-адыгской формуле: "Сделай добро и брось в воду" ("Абзиа уны аӡы иаҭ").

В книге "Заимствованная лексика абхазо-адыгских языков" Шагиров пишет, что адыгское и абхазское слово "спасибо" заимствовано из турецкого языка и переводится как почтение, уважение, поклонение.

Кому и как говорят "иҭабуп"

У абхазов во все времена было принято благодарить людей за оказанное внимание, подарок или отклик на просьбу. Однако абхазы не всем говорят спасибо, отметил этнолог Валерий Бигуаа.

"Абхазы не благодарят близких людей. К примеру, если двое дружат, и если один из них сделал другому что-то хорошее, а тот, кому оказано внимание, скажет спасибо, в ответ он услышит: "Уареи сареи иҭабуп ҳабжьоума?", то есть "Между нами разве есть спасибо?", — сказал этнолог.

У абхазов не принято говорить спасибо также между членами одной семьи и близкими родственниками.

"Между отцом и сыном, между братьями, сестрами не используется это слово, так как это считается не по-абхазски, считается, что делать что-то хорошее — это само собой разумеющееся, не требующее никакой благодарности близкого человека. В других странах, например, европейских, принято благодарить даже самых близких людей", — отмечает Валерий Бигуаа.

Как обойтись без "иҭабуп"

Одной из особенностей абхазского этикета является то, что люди могут благодарить друг друга, не используя традиционное слово "спасибо".

"Абхазы могут выражать благодарность, не говоря слово "спасибо". К примеру, если кто-то попросил мальчика принести ему стакан воды, то в знак благодарности он произносит: "аӡы ашәа узҳааит" или "аӡы ҭабаанӡа анцәа уимшьааит", то есть "расти словно вода" или "живи, пока все воды на земле не высохнут", это форма благопожелания, которую часто абхазы используют вместо того, чтобы произнести слово "иҭабуп", — отметил ученый.

Всемирный день "Спасибо" (International Thank You Day) появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Кстати, во многих туристических путеводителях часто указывается, что слово "спасибо", произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.