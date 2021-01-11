В Абхазии могут продлить ограничительные меры до 15 февраля

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции принял решение о необходимости продления ограничительных мер в республике до 15 февраля, сообщает корреспондент с места события.

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры были продлены до 12 января 2021 года. Распоряжение было подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

До 12 января в Абхазии была запрещена работа школ и детских садов, проведение массовых мероприятий, деятельность учреждений культуры.

Администрации районов должны были обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, водители транспорта должны носить медицинские маски и медицинские перчатки. Также было запрещено перевозить в общественном транспорте пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты.

Объекты общественного питания должны были обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.