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Назначен врио премьер-министра Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1086)
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Sputnik Абхазия
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Действующий глава правительства Александр Анкваб с положительным диагнозом COVID-19 доставлен на лечение в московскую клинику.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначен вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания в понедельник. 

Владимир Делба с 28 апреля 2020 года занимает пост вице-премьера, министра финансов Абхазии.

С 10 октября 2011 по 8 апреля 2015 года Делба был вице-премьером и министром финансов Абхазии. Со 2 июня 2014 года по 29 сентября 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анкваб продолжит лечение в научно-клиническом центре в Москве

Диагноз коронавирус у премьер-министра Александра Анкваб подтвердился 30 декабря. 4 января Анкваб был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Его состояние оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, но с необходимостью наблюдения в условиях стационара.

7 января консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о лечении премьера в специализированном медучреждении России во избежание осложнений. С 8 января глава правительства проходит курс интенсивной терапии в больнице Федерального медико-биологического агентства России.

Ранее, 27 декабря, коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания. По словам начальника Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхаса Чолокуа, глава государства чувствует себя хорошо, продолжает работать дистанционно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1086)

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