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Школы и детсады Абхазии будут закрыты до 15 февраля

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210111/1031607056/Shkoly-i-detsady-Abkhazii-budut-zakryty-do-15-fevralya.html

Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса рекомендовал президенту продлить ограничительные меры до 15 февраля, в том числе запрет на работу школ и детских садов.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. На фоне усугубления эпидобстановки в Абхазии было принято решение о необходимости продлить ограничения на работу школ и детских садов до 15 февраля.

Глава Министерства просвещения Абхазии Инал Габлия отметил, если в течение месяца ситуация изменится, то школы и детские сады можно будет открыть. Он подчеркнул, что такие рекомендации продиктованы возросшим количеством инфицированных коронавирусом.

Министр выразил надежду, что 15 февраля учебный процесс возобновится.

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры были продлены до 12 января 2021 года. Распоряжение было подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.


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